Son Mühür - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol 1. Lig'de oynanan Sivasspor karşılaşmasında yedi yabancı oyuncuya yer veren Sakaryaspor’a kural ihlali nedeniyle hükmen mağlubiyet cezası uyguladı. Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre, ligde aynı anda sahada en fazla altı yabancı futbolcu bulunabiliyor.

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Sakaryaspor ile Sivasspor 0-0 berabere kaldı. Ancak maçın sonucundan çok, Sakaryaspor’un yaptığı kural hatası öne çıktı. Teknik direktör Serhat Sütlü, mücadeleye Jakup Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vuković olmak üzere dört yabancı oyuncuyla başladı. Maçın ilerleyen bölümlerinde Rijad Kobiljar, Umechi Akuazaoku ve Ben Yedder’i de sahaya süren Sütlü, takımını toplamda yedi yabancıyla oynatarak kural ihlali yaptı. Bunun üzerine Sivasspor, karşılaşma sonrası Türkiye Futbol Federasyonu’na itirazda bulundu.