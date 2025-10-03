Son Mühür - UEFA Avrupa Ligi’nde Roma ile Lille arasında oynanan maçta, Türk kaleci Berke Özer öne çıktı. Genç kaleci, karşılaşmada 3 penaltı kurtararak takımının unutulmaz bir galibiyet almasını sağladı.

Berke Özer'e övgü yağmuru

Berke Özer’in performansı, Fransız medyasında geniş yer buldu. Football 365, “Lille, Roma’yı mağlup etti, Özer ise maçın kahramanı oldu” ifadelerini kullandı. Le Figaro, “Lille’in kalecisi olağanüstü bir başarı sergileyerek üst üste üç penaltıyı kurtardı ve Roma taraftarlarını çileden çıkardı” şeklinde yorum yaptı. Le Parisien ise, “Berke Özer üç penaltı kurtararak Lille’e prestijli bir zafer kazandırdı ve kulübün kahramanına dönüştü” diyerek genç kaleciyi övdü.

''Üst üste üç penaltı kurtardı''

Özer’in başarısı L'Equipe tarafından da ön plana çıkarıldı. Haberde, “Lille, kalecisi Berke Özer’in olağanüstü performansıyla Roma’yı yendi. Üst üste üç penaltı kurtaran Türk kaleci, tarihi bir başarı elde etti” ifadelerine yer verildi. RMC Sport ise maçı “Roma-Lille karşılaşmasında unutulmaz bir an: Berke Özer üst üste üç penaltıyı kurtardı” şeklinde özetledi.

Fransa’nın önde gelen spor platformlarından Foot Mercato, genç kalecinin etkileyici performansını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Lille kendi sahasında AS Roma'yı yenerek Avrupa arenasında bir başarıya daha imza attı. Bu başarının büyük bir kısmı, üst üste üç penaltı kurtaran Berke Özer'in olağanüstü performansına dayanıyor"