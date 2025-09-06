Sakarya’nın Adapazarı-Kaynarca yolu Büyükhataplı mevkiinde, etkili olan yağışın yol yüzeyini kayganlaştırması nedeniyle bir doğalgaz firmasına ait minibüs devrildi. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü ile araçta bulunan iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, 54 DY 722 plakalı doğalgaz firmasına ait minibüs, kavşaktan dönüş yaptığı sırada yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Minibüs, orta refüje çarparak yan yattı. Kazada minibüs sürücüsü M.C. ile araçta bulunan yolcular A.H., M.Ş.Y. ve M.Y.B. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Sakarya’daki çeşitli hastanelere sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetinin devam ettiği öğrenildi.

İtfaiye ekipleri ise devrilen minibüsün çevresinde güvenlik önlemleri alarak, olası bir gaz kaçağı ya da yangın riskine karşı tedbir aldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı ve yol trafiğe kontrollü olarak açıldı.