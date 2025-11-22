Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda örgütle bağlantılı olduğu belirlenen bir şüpheli hakkında operasyon düzenlendi.

Arifiye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin örgüt faaliyetlerine katıldığına dair delillerin tespit edilmesinin ardından emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Güvenlik kaynakları, İzmir saldırısının ardından DEAŞ ve başka radikal selefi yapılara yönelik operasyonların devam edeceğini, Türkiye genelinde tehdit unsuru taşıyan hücre yapılanmalarının yakından takip edildiğini belirtti.