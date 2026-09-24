Son Mühür/ Emine Kulak- Karaburun İlçesi Saip Mahallesi, Saipaltı Mevki 427 ada 11 parseldeki bir otel inşaatının denize ulaşımını sağlamak için iş makinaları ile kıyı yapısının değiştirilerek ve doğal jeomorfolojik yapı tahrip edilerek yapılan merdivenin kaldırılmadığı, üzerinin sadece taş ve toprakla örtülüp gizlendiği öne sürüldü.

Yapıldığı iddia edilen merdivenin kıyı yapısını bozması hakkında tartışmalar 2025 yılından bu yana sürüyor. Bölgedeki kıyı ve doğal yapıya yönelik müdahaleler daha önce de gündeme gelirken, Saip Mahallesi Muhtarı Alev Erakın, deniz kenarındaki falezlerin ayrıldığını ve üzerine toprak döküldüğünü ifade etti.

“İlgili birimlerden durum tespiti istedik”

Erakın, yaklaşık 10 aydır kurdukları dernek EKODER ile birlikte bölgede inceleme yaptıklarını, dernekle birlikte doğal yapının durumu için gerekli birimlere yazı yazdıklarını belirtti. Erakın, “Hem dernek olarak hem de muhtarlık olarak yerinde incelemeler yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Karaburun Belediyesi’nin durum tespiti yapmasını istedik” dedi.

“Denize inen merdivenler toprakla örtüldü”

Erakın, daha önce kamuoyuna yansıyan merdiven tartışmasına da değinerek, “Kıyıdaki merdivenlerin üzeri toprak ile örtüldüğünü düşünüyoruz. Firma sahipleri tarafından merdivenlerin kaldırıldığı yönünde açıklama yapıldı. Ancak toprakla örtbas edildiği aşikar. Proje bitince muhtemelen temizlenecek ve ortaya çıkacak. Projeye baktığımızda denize inen merdivenler ve önündeki kayalıklar üzerinde platform yer alıyor” diye konuştu.

“Sürecin takipçisiyiz”

Sürecin takipçisi olduğunu söyleyen Erakın, “Biz gerekli başvuruları yaptık, yanıtları bekliyoruz. Süreci takip etmeye devam edeceğiz” dedi.

Ne olmuştu?

Karaburun Yerel Fok Komitesi’ne gelen ihbar ile İzmir ili, Karaburun ilçesi Saip Mahallesi Saipaltı Mevkii 427 Ada 11 parselde yapılan Hotel inşaatında, yasalara aykırı olarak Hotel’in denize ulaşımını sağlamak için iş makinaları ile kıyı yapısının değiştirilerek ve doğal jeomorfolojik yapı tahrip edilerek merdiven yapıldığı belirlenmişti. İlgili Mevkii’de 3621 sayılı Kıyı Kanununa aykırı şekilde kıyı yapısının değiştirilmesine yönelik kazı, dolgu, moloz dökme ve yol açma faaliyetleri ile koruma altındaki kara ve kıyı canlılarına ait habitatların (doğal yaşam alanları) tahrip edildiği gözlenmiş, konuya ilişkin itiraza konu dilekçe ve belgeler Sualtı Araştırmaları Derneği-Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) tarafından 11.11.2025 tarihinde ilgili birimlere iletilmişti.

04.02.2026 tarihli Çevre Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün konuya ilişkin yazısında Karaburun Kaymakamlığı’nın 05.12.2025 tarihli yazısı ve 03.12.2025 tarihli tutanak ile; kıyı alanında yer alan izinsiz olarak yapılan beton merdivenin kaldırıldığının tespit edildiği belirtilmekte olup bu kapsamda söz konusu alanlardaki izinsiz uygulamalara yönelik kıyı ve imar mevzuat hükümleri uyarınca kıyı işgallerinin engellenmesi, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunmasının sağlanması, bunların her türlü denetiminin sağlanması ve gerekli işlemlerin yapılması ve sonucundan bilgi verilmesi..” ilgili birimlerden istendiği belirtilmişti.

26.03.2026 tarihinde Sualtı Araştırmaları Derneği tarafından ilgili birimlere konu ile ilgili 11.03.2026 tarihli gözlem iletilerek kaçak merdiven kanalının acilen kapatılması istenmişti.