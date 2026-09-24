Son Mühür/ Merve Turan- Efes Selçuk, köklü geleneklerinden Ahilik kültürünü ve esnaflık mirasını düzenlenen özel bir programla kutladı.

Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Selçuk Mesleki Eğitim Merkezi ortaklığıyla bu yıl 39’uncusu yapılan Ahilik Haftası etkinlikleri, ilçe protokolü, esnaflar, ustalar ve mesleki eğitim öğrencilerini aynı çatı altında buluşturdu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlama programına; İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Güzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Serkan Atlan, Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Okan Kamak, bölge esnafı, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Kamak: "Esnafın geleceği, Selçuk’un geleceğidir"

Törenin açılışında konuşan Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Okan Kamak, esnaflığın sadece ekonomik bir faaliyet değil, kentin sosyal ve kültürel hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyleyerek;

“Esnafın geleceği, Selçuk’un geleceğidir. Birbirimize daha fazla sahip çıkacağız.

Gençlerimize meslek öğretecek, ustalarımızın tecrübesini geleceğe taşıyacağız.

Dürüst ticaretten vazgeçmeyecek, esnafın itibarını, emeğini ve alın terini koruyacağız. Esnaf güçlü olursa çarşı güçlü olur.

Çarşı güçlü olursa kent güçlü olur. Kent güçlü olursa toplum güçlü olur. Ahilik sadece geçmişimizin bir hatırası değil, geleceğimiz için de bir yol haritasıdır.” ifadelerini kullandı.

Güzel: “Karnı aç olana büfecimiz, lokantacımız sahip çıkar”

Ahilik teşkilatının Anadolu’daki yerleşik yaşamın ve toplumsal dayanışmanın mimarlarından biri olduğuna dikkat çeken Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Güzel, modern perakende ve zincir marketlerin yaygınlaşmasına rağmen yerel esnafın mahalle kültürünü yaşatmayı sürdürdüğüne dikkat çekerek;

“Sıkıştığımızda esnafımızdan veresiye alabiliriz. Dara düştüğümüzde esnafımız bize sahip çıkar. Askıda ekmek uygulamasıyla fırınlarımız ihtiyaç sahibine destek olur.

Karnı aç olana büfecimiz, lokantacımız sahip çıkar. O yüzden esnafımıza müteşekkiriz. İyi ki varlar.” dedi.

Ahilik bilinci ve mesleki eğitimin önemi vurgulandı

Programda konuşan Selçuk Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Aydoğdu, etkinliklerin temel hedefinin Ahilik bilincini genç kuşaklara aktarmak olduğunu belirterek, öğrencilerin bu köklü değerlerle yetişmesi için yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Serkan Atlan ise Ahilik teşkilatının 800 yıl öncesinden dürüstlük, yardımlaşma ve iş etiğinin temellerini attığını hatırlattı.

Mesleki eğitimin sahadaki uygulamalarından bahseden Atlan, ustaların birikimlerini genç çıraklara aktarmasının önemine dikkat çekti.

Şed kuşanma töreni ve stant açılışları yapıldı

Protokol konuşmalarının ardından halk oyunları ekibi sahne alarak izleyicilere bir gösteri sergiledi.

Kutlamalar çerçevesinde, Ahilik geleneğinin en önemli unsurlarından biri olan ve mesleki olgunluğu temsil eden "Şed Kuşanma" töreni uygulamalı olarak yapıldı.

Etkinlik, Selçuk Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin öğretmenleri ve ustaları rehberliğinde hazırladığı meslek tanıtım stantlarının gezilmesiyle tamamlandı.