Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 25’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü

Dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Dolandırıcılık ve Sahtecilik Bürosu koordinesinde yürütüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin izini sürdü.

Örgütlü ve planlı şekilde hareket ettikleri belirlendi

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin dolandırıcılık eylemlerini örgütlü bir yapı içerisinde, planlı ve görev paylaşımına dayalı şekilde gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak mağdurlarda panik ve korku oluşturdukları, bu yöntemle para ve altın talep ettikleri belirlendi.

Maske ve şapka ile kılık değiştirip izlerini kaybettirmeye çalıştılar

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanmamak için maske ve şapka kullanarak kılık değiştirdikleri, mağdurların güvenini kazanmak amacıyla resmi makam izlenimi verdikleri ortaya çıktı. Bazı mağdurların ise banka hesaplarına para yatırmaya yönlendirildiği, yatırılan paraların kısa sürede çekilerek örgüt üyelerinin kontrolüne geçirildiği saptandı.

9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

Elde edilen deliller doğrultusunda 16 Aralık’ta Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Bursa, Samsun, Tokat, Şanlıurfa, Adana ve Elazığ’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 28 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

25 şüpheli cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma derinleştiriliyor

Yetkililer, benzer yöntemlerle dolandırılan başka mağdurların da olabileceğini belirterek soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.