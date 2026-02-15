İstanbul’un Başakşehir ilçesi, akşam saatlerinde korku dolu anlara sahne oldu. Altınşehir Mahallesi, Göknar Sokak üzerinde meydana gelen olayda, psikolojik kriz (cinnet) geçirdiği iddia edilen bir şahıs, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ikamet ettiği daireyi ateşe verdi. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, asıl şaşkınlık yaratan olay yangın söndürme çalışmaları sırasında yaşandı. Kendi evini yakan şahıs, ihbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin geçişini engellemeye çalışarak gerilimi tırmandırdı.

İtfaiye aracının üzerine çıkıp müdahaleyi engelledi

Yangına müdahale etmek için sokağa giriş yapan itfaiye aracını gören şahıs, yarı çıplak bir vaziyette aracın önünü kesti. Olay yerindeki tanıkların şaşkın bakışları arasında itfaiye aracının üzerine tırmanan saldırgan şahıs, ekiplerin yangın bölgesine ulaşmasını zorlaştırdı. Yangını söndürmek için zamanla yarışan personelin üzerine doğru hamleler yapan ve geçişi durdurmak isteyen şahıs, dakikalarca süren bir arbedeye ve gecikmeye sebep oldu. Çevredeki vatandaşlar, şahsın kontrolsüz hareketleri karşısında durumu endişeyle takip etti.

O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı

Sokak ortasında yaşanan bu inanılmaz engelleme çabası ve şahsın itfaiye aracına müdahale ettiği o anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; yarı çıplak haldeki şahsın, yangını söndürmeye gelen dev itfaiye aracının üzerine çıkarak ekipleri durdurmaya çalıştığı ve çevredeki insanların uyarılarını dikkate almadığı net bir şekilde görülüyor.

Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı

Olayın ardından bölgeye sevk edilen emniyet güçleri, itfaiyenin çalışmasını engelleyen ve yangına sebep olan şahsı kontrol altına alarak gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri, yaşanan engellemeye rağmen alevlere müdahale ederek yangının çevre binalara sıçramasını önledi. Maddi hasarın meydana geldiği bina boşaltılırken, polis ekipleri şahsın neden böyle bir eylem gerçekleştirdiğine dair geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Mahallede güvenlik önlemleri artırılırken, şahsın sağlık kontrolünden geçirileceği bildirildi.