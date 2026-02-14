Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da otoyolda meydana gelen trafik kazasında iki Türk tır sürücüsü yaşamını yitirdi. Arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran bir tıra, arkadan gelen başka bir tırın çarpması sonucu kaza yaşandı.

Çarpışmanın ardından yangın çıktı

Edinilen bilgilere göre, otoyol üzerinde teknik arıza nedeniyle yol kenarında bekleyen tıra seyir halindeki başka bir tır arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmanın ardından araçlarda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen iki sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Hayatını kaybeden sürücünün kimliği belirlendi

Kazada yaşamını yitiren sürücülerden birinin Enver Çavdar olduğu öğrenildi. Çavdar’ın Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edildi. Diğer sürücünün kimliğine ilişkin resmi açıklamanın ise Bulgar makamlarınca yapılması bekleniyor.

Cenazeler Türkiye’ye getirilecek

Hayatını kaybeden iki Türk şoförün cenazelerinin, adli ve idari işlemlerin tamamlanmasının ardından hafta başında Türkiye’ye gönderilmesinin planlandığı belirtildi. Bulgar yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza nedeniyle otoyol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.