Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, eğitim sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Güç, açıklamalarını resmi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Eğitim bir ülkenin geleceğidir

Paylaşımında eğitimin toplumsal önemine vurgu yapan Çağatay Güç, “Eğitim bir ülkenin geleceğidir. Eğitim kurumlarımızı nitelikli yaparsak ancak eğitimli insanları yetiştirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Eğitim kurumları diploma dağıtan yerler olmamalı

Eğitim kurumlarının niteliğine dikkat çeken Güç, mevcut uygulamaların eğitim kalitesini olumsuz etkilediğini belirterek, “Eğitim kurumları sadece diploma veren niteliksiz yerlere dönüştürülmemeli. Nitelikli olan eğitim kurumları da niteliksiz yapılmamalı” dedi.

Parti istihdam merkezi anlayışına son verilecek

Açıklamasında liyakat vurgusu yapan Güç, eğitim kurumlarının siyasi kadrolaşma alanı olarak görülmemesi gerektiğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Eğitim kurumlarımızı kendi partili insanların istihdam merkezi olmaktan çıkartıp, nitelikli eğitim verilen yerler haline getireceğiz.”

CHP iktidarında eğitim, eğitimcilere bırakılacak

CHP’nin eğitim politikalarına da değinen Güç, iktidar hedefleri doğrultusunda köklü bir dönüşüm planladıklarını belirtti.

Güç, “CHP iktidarımızla eğitim, eğitimli insanlara bırakılacak ve iktidarın darmadağın ettiği eğitim sistemi baştan aşağı değiştirilecek” ifadelerini kullandı.

Eğitmenler, öğrenciler ve ülke rahatlayacak

Açıklamasının sonunda yapılacak reformların toplumsal etkilerine dikkat çeken Güç, “Eğitmenler rahatlayacak, öğrenciler rahatlayacak, ülkemiz rahatlayacak” sözleriyle mesajını tamamladı.