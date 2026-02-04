İzmir’in Bayındır ilçesinde dün gece saatlerinde evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 80 yaşındaki alzaymır hastası Emine Doğan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Güvenlik güçlerinin titizlikle yürüteceği arama çalışmaları neticesinde acı haber sabahın erken saatlerinde geldi.

Gece yarısı başlayan endişeli bekleyiş

Bayındır ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi’nde ikamet eden Emine Doğan, alzaymır hastalığının getirdiği yön kaybıyla birlikte dün gece saat 01.40 sularında ikametinden ayrıldı. Yaşlı kadının yatağında olmadığını fark eden ve çevrede yaptıkları araştırmalardan sonuç alamayan yakınları, vakit kaybetmeden durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, geniş çaplı bir arama operasyonu için düğmeye bastı.

Kamera kayıtları acı gerçeğe götürdü

Arama faaliyetlerini derinleştiren jandarma ekipleri, mahalledeki güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyerek Emine Doğan’ın son görüldüğü noktaları ve ilerlediği güzergahı mercek altına aldı. Teknik takip ve saha taraması sonucunda izler, yerleşim alanının biraz dışındaki bir bölgeye yoğunlaştı. Sabaha karşı yapılan aramalarda, mahalle yakınlarında bulunan bir hayvan damında yaşlı kadının çamurlar içindeki cansız bedeniyle karşılaşıldı.

Adli soruşturma ve kesin ölüm nedeni bekleniyor

Olay yerinin tespit edilmesinin hemen ardından bölgeye Cumhuriyet savcısı sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerin ardından Emine Doğan’ın naaşı, ölümünün ardındaki kesin nedenin aydınlatılması amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. İlk bulgular yaşlı kadının zorlu arazi koşullarında hayatını kaybettiği yönünde olsa da adli makamlarca başlatılan kapsamlı soruşturma titizlikle sürdürülüyor.