Ege Denizi'nin tehlikeli sularında, İzmir'in Çeşme ilçesi yakınlarında sürüklenen bir lastik botta bulunan, aralarında ikisi çocuk olmak üzere toplam 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından başarılı bir operasyonla kurtarıldı. Motor arızası nedeniyle denizin ortasında mahsur kalan göçmenlerin yardım çağrısı üzerine bölgeye hızla müdahale edildi.

Motor arızası nedeniyle sürüklenen bota hızlı müdahale

Sahil Güvenlik Komutanlığının resmî internet sitesinde yayımlanan detaylı açıklamaya göre, olay, Çeşme açıklarında seyreden bir lastik botun makine arızası yaşaması ve kontrolsüzce sürüklenmeye başlamasıyla ortaya çıktı. Durumun ciddiyetini artıran bir faktör olarak, bottaki göçmenlerin can güvenliklerinin tehlikeye girmesi üzerine acil yardım talebinde bulunulduğu bilgisi Sahil Güvenlik birimlerine ulaştı. Uluslararası sularda ve karasularımızda olası insanlık dramlarının önüne geçmek adına büyük bir hassasiyetle hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı, vakit kaybetmeksizin arama ve kurtarma timlerini derhal bahsi geçen konuma yönlendirdi. Ege'de yaşanan bu tür olaylar, düzensiz göçmenlerin hayatlarını hiçe sayarak çıktıkları bu tehlikeli yolculukların ne denli riskli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.

İnsanlık onuruna uygun süreç başlatıldı

Olay yerine ulaşan deneyimli Sahil Güvenlik ekipleri, çetin deniz koşullarına rağmen lastik bottaki 26 düzensiz göçmeni güvenli bir şekilde kendi botlarına alarak kurtarma işlemini tamamladı. Kurtarılan grubun içinde bulunan iki çocuğun durumu, operasyonun önemini daha da artırdı. Sağlık durumları kontrol edilen ve temel insani ihtiyaçları karşılanan göçmenler, karaya ulaştırıldıktan sonra yasal işlemlerinin yürütülmesi amacıyla resmî makamlara teslim edildi. Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde, kurtarılan düzensiz göçmenler hakkında gerekli idari ve hukuki süreçlerin başlatılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevkleri gerçekleştirildi.