İzmir’in Ödemiş ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Zafer Mahallesi’nde kontrolünü kaybeden bir aracın karşı şeride geçmesi sonucu yaşanan şiddetli çarpışmada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Direksiyon hakimiyeti kaybolunca facianın eşiğinden dönüldü

Kaza, Ortaç Sokak üzerinde seyir halindeki A.K. idaresindeki 35 CRS 616 plakalı otomobilin, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon kontrolünü yitirmesiyle başladı. Kontrolden çıkan araç, o esnada karşı istikametten gelmekte olan M.E.Ş. yönetimindeki 35 D 0898 plakalı araçla burun buruna çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobilde de ağır maddi hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden acil servis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinden zamana karşı yarış

Olay yerine kısa sürede intikal eden sağlık, polis ve itfaiye ekipleri koordineli bir çalışma başlattı. Kazada sürücü M.E.Ş.’nin araç içerisinde sıkışması üzerine itfaiye ekipleri özel ekipmanlarla kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Titiz bir çalışma neticesinde metal yığınına dönen araçtan çıkarılan M.E.Ş. ile diğer sürücü A.K. ve yolcu konumundaki B.Ş., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumu hakkında ilk bilgiler

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan gelen ilk bilgiler yüreklere su serpti. Tedavileri süren üç kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı, genel sağlık durumlarının stabil seyrettiği bildirildi. Emniyet güçleri, kaza mahallinde geniş çaplı bir inceleme başlatırken, trafiğin akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

