Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukların erken yaşta nitelikli ve kapsayıcı bir okuma deneyimi kazanmasına yönelik çalışmalarına yeni bir program ekledi. “Kütüphanede Buluşalım: Yaratıcı Okuma Atölyesi”, İlber Ortaylı Kütüphanesi’nde Dünya Sesli Okuma Günü kapsamında hayata geçirildi.

İki daire başkanlığı iş birliği

Atölye çalışması, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü iş birliğinde hazırlandı. Okul Aile Birliklerine Destek Projesi kapsamında planlanan program, çocukların okuma deneyimini farklı öğrenme yöntemleriyle desteklemeyi hedefledi.

Yaratıcı okuma ve drama temelli içerik

Atölye içeriğinde tanışma ve ısınma oyunları, yaratıcı drama temelli uygulamalar, duygu ve beden farkındalığını geliştirmeye yönelik sorular ile yazım, çizim ve rol çalışmaları yer aldı. Çocuklar, kitapları yalnızca okuma değil, düşünme ve ifade etme aracı olarak deneyimledi.

Kültür ve tarih boyutu eklendi

Atölyeye katılan çocuklar, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde sergilenen “İzmir Fotoğrafhanesi Görsel Hafızanın İnşası 1840-1922” sergisini ziyaret etti. Program kapsamında okuma etkinlikleri, İzmir’in kültürel belleğini yansıtan mekânlarla ilişkilendirilerek zenginleştirildi.

Her çarşamba kütüphanede buluşma

“Kütüphanede Buluşalım: Yaratıcı Okuma Atölyesi”, Tarihi Havagazı Fabrikası Araştırma Kütüphanesi ev sahipliğinde her çarşamba 13.30–14.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Atölyelerde, çocuklarda merak duygusu uyandıran nitelikli edebiyat eserlerinden seçilen pasajlar üzerinden çalışmalar yapılacak.

Dijital kitaplara ücretsiz erişim

Atölyeye katılan çocuklar, Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından ücretsiz erişime açılan Sayısal Kitap platformu aracılığıyla atölyede okunan eserlerin yanı sıra binlerce e-kitap ve sesli kitaba ulaşma imkânı elde edecek.

Başvurular okul aile birlikleri aracılığıyla

Projeye katılım talepleri, okul aile birliği başkanları tarafından Okul Aile Birliklerine Destek Projesi kapsamında oluşturulacak başvurularla iletilecek.