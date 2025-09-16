Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Beyza Köseoğlu, sosyal medyada katıldığı dil kursunda tanıştığı Kolombiyalı Camilo Bilal Camacho (25) ile dünyaevine girdi. Müslüman olan damat, nikah sonrası klarnetle ‘Ah İstanbul’ çalarak eşine serenat yaptı.

Sosyal medyada başlayan yolculuk evlilikle taçlandı

İnegöl’de yaşayan Beyza Köseoğlu ile Kolombiya uyruklu Camilo Bilal Camacho’nun yolları, çevrim içi dil kursunda kesişti. Kısa sürede arkadaşlıkları ilerleyen ikili, aylar süren iletişimleri boyunca kültürlerini birbirleriyle paylaştı. Beyza Köseoğlu, Camacho’ya Türk kültürü ve İslam dini hakkında bilgiler aktardı.

Edindiği bilgiler ve yaptığı araştırmalar sonucunda Müslüman olmayı tercih eden Camacho, bu kararın ardından Köseoğlu’na evlenme teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden genç kadın, ailesinin de onayıyla düğün hazırlıklarına başladı.

Nikahı belediye başkanı kıydı

Çift, 12 Eylül’de İnegöl’deki bir düğün salonunda düzenlenen törenle evlendi. Nikahlarını İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban kıyarken, düğünde hem Türk hem de Kolombiya kültürüne ait gelenekler buluştu. Nikahın ardından damat Camilo Bilal Camacho, klarnetiyle ‘Ah İstanbul’ eserini çalarak eşine sürpriz yaptı.

“Aynı değerlerde buluştuk”

Mutluluğunu dile getiren Beyza Köseoğlu, “Camilo ile yollarımız sosyal medya sayesinde kesişti. Farklı kıtalardan gelmiş olmamıza rağmen aynı değerlerde buluştuk. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Camilo Bilal Camacho ise, “Çok heyecanlıyım. Klarneti okulda öğrendim. Türkiye’de kalacağım ve burada lojistik sektöründe çalışmaya devam edeceğim” dedi.

“İslam’ı özümsemiş bir damat”

Gelin Beyza Köseoğlu’nun babası Naci Köseoğlu da damadına duyduğu sevgiyi dile getirerek şunları söyledi:

“Öncelikle Rabbim’in İslam ile şereflendirmesi bizim için en büyük mutluluk. Kolombiya’dan ümmete yeni bir fert kazandırdığı için sevinçliyim. Bilal’i tanıdıktan sonra daha da memnun oldum. Özgüveni ve kişiliğiyle İslam’ı özümsemiş biri olarak Türkiye’de huzurlu bir yuva kuracağına inanıyorum.”