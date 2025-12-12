Son Mühür- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni ücret belirleme sürecinin ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılacak toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri bir araya gelecek. Komisyon yapısına ilişkin itirazlarını sürdüren TÜRK-İŞ’in toplantıya katılmaması beklenirken, konfederasyonun işçi taleplerini içeren yazılı bir dosyayı Bakanlığa ileteceği öğrenildi.

Komisyonda temsil ve TÜRK-İŞ’in tutumu

Üçlü yapıdan oluşan komisyonda işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren kesimini ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Yasal düzenleme beklentilerinin karşılanmaması nedeniyle katılım göstermeme kararını yineleyen TÜRK-İŞ’in, sürece yazılı taleplerle katkı sunacağı belirtiliyor.

Erdoğan’ın TİSK’e mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİSK’in 29. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada asgari ücret görüşmelerine dikkat çekerek işveren temsilcilerinden çalışanların beklentileri doğrultusunda sorumluluk almalarını istedi. Erdoğan, işçi lehine atılacak her adımın üretime ve verimliliğe olumlu yansıyacağını vurguladı.

Mevcut ücret ve işveren maliyeti

Halihazırda uygulanan brüt asgari ücret 26.005,50 TL seviyesinde bulunuyor. Kesintilerin ardından net ödeme 22.104,67 TL olarak hesaplanıyor.

Bir çalışan için işveren maliyeti ise toplam 30.621,48 TL’ye ulaşıyor. Bu tutar; 26.005,50 TL brüt ücret, 4.095,87 TL sosyal güvenlik primi ve 520,11 TL işveren işsizlik sigortası payından oluşuyor.