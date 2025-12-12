Son Mühür - CNN Türk’te yayımlanan Gece Görüşü programında gazeteci İsmail Dükel ile Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan arasında sert bir tartışma çıktı. CHP’nin vaatleri üzerinden başlayan polemik, stüdyoda tansiyonun yükselmesine yol açtı.

CHP'nin vaatlerini eleştirdi

Sinan Burhan, CHP’nin bazı seçim vaatlerinin gerçekçi olmadığını öne sürerek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in daha önce söylediği “Her çiftçiye bedava traktör vereceğiz” sözlerini gündeme taşıdı. Burhan, Özel’in bu ifadeyi daha sonra “reklam amacıyla yapılmış bir espri” olarak nitelendirdiğini hatırlatarak, "CHP milleti böyle kandırıyor" şeklinde konuştu.

''Elini masaya vurma''

Burhan’ın sözlerinin ardından İsmail Dükel’in elini masaya vurması tartışmayı alevlendirdi. Bu davranışa tepki gösteren Burhan, "Yalanı savunma, elini masaya vurma. Terbiyesizlik yapma. Hani nerede bedava traktör, hani nerede çiftçiye bedava elektrik? "ifadelerini kullandı.