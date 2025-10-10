Ankara’da kamuoyunun yakından takip ettiği, kamu kurumlarının üst düzey yöneticilerine ait elektronik imzaların kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgeleri düzenlediği iddia edilen organize çeteye ilişkin görülen davada önemli bir gelişme yaşandı. Toplam 199 kişinin yargılandığı ve büyük bir skandala yol açan davanın duruşması, bugün Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, yargılama sürecinde kritik bir karar alarak, dosyada tutuklu bulunan son beş sanığın tahliyesine hükmetti. Bu kararla birlikte, devasa sahte belge şebekesi davasında tutuklu sanık kalmadı.

Sahte belge çetesine yönelik yargılama süreci

Ankara'da ortaya çıkan ve büyük bir güvenlik açığına işaret eden olayda, organize bir suç örgütünün, çeşitli kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarını yasa dışı yollarla ele geçirerek bu imzaları sahte belge üretiminde kullandığı iddia edilmişti. Hazırlanan sahte belgeler arasında özellikle diplomalar ve sürücü belgelerinin bulunması, skandalın boyutunu gözler önüne sermişti. Yürütülen soruşturma neticesinde yakalanan ve aralarında çete lideri olduğu öne sürülen isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında yasal süreç başlatılmıştı. Yargılanan 199 sanıklı bu dava, elektronik imza güvenliği ve kurumsal siber güvenlik zafiyetleri açısından da kritik bir emsal teşkil ediyor.

Mahkemeden tahliye kararı: 5 sanık serbest bırakıldı

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen son celsede, tutuklu yargılanan son beş sanığın durumu değerlendirildi. Mahkeme heyeti, adli kontrol şartı gibi ihtiyati tedbirler uygulayarak sanıkların tahliyesine karar verdi. Daha önce alınan kararlarla birlikte bu son tahliyeler, sahte e-imza skandalı davasında tutuklu sanık kalmaması anlamına geliyor.