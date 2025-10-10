Son Mühür- İstanbul Mali Müşavirler Grubu, vergi denetimlerinde yeni bir sürecin başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, dokuz büyük şehirde Vergi Müfettişlerinden oluşturulan “Çevik Denetim Ekipleri” yüksek tutarlı fatura kesen işletmeleri mercek altına alacak.

Yüksek fatura kesenlere sıkı denetim

Paylaşımda, özellikle yüksek meblağlı fatura düzenleyen firmaların kapsamlı biçimde inceleneceği belirtildi. Denetimler kapsamında, faturalarda yer alan her unsurun gerçekliğinin sorgulanacağı ve gerekirse belge destekleriyle doğrulanmasının isteneceği açıklandı.

Maliye kaynaklarına göre bu adım, hem vergi kaçakçılığı hem de sahte belge ticareti ile mücadelede yeni bir aşamayı temsil ediyor.

Sahte fatura, terör ve kara para finansmanı kapsamında ele alınacak

İstanbul Mali Müşavirler Grubu, açıklamasında sahte fatura düzenleme eylemlerinin yalnızca vergi suçu olarak değil, kara para aklama ve terörün finansmanı kapsamında da değerlendirileceğini vurguladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “9 büyük şehirde Vergi Müfettişlerince oluşturulan çevik denetim ekibi ile yüksek fatura kesenler denetlenecek ve faturaya ait unsurların reelliği sorgulanacak. Sahte fatura, kara para ve terörün finansmanı kapsamında ele alınacak.”