Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen “Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekân, Dönüşüm” temalı Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında gerçekleştirilen “BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 4. Resmi Toplantısı”na başkanlık etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, BM Çevre Programı (UNEP) ve BM-Habitat işbirliğiyle düzenlenen toplantı, dünya genelinden çevre liderlerini İstanbul’da buluşturdu.

“Sıfır Atık artık küresel bir politika”

Toplantının açılışında konuşan Emine Erdoğan, sıfır atık hareketinin yalnızca çevre değil, insanlık için de bir iyilik hareketi olduğunu vurguladı.

“2022’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen sıfır atık kararı artık bir BM politikasıdır. Türkiye olarak bu sürecin öncü ülkesiyiz. Sıfır Atık Vakfımız, Birleşmiş Milletler kurumlarıyla eşgüdüm içinde çalışan, küresel uygulamalara sahada destek veren bir yapı haline geldi.”

Erdoğan, sıfır atık anlayışını dünyaya yaymak için kurulan Danışma Kurulu’nun, 2023’ten bu yana küresel stratejileri belirleyen bir merkez haline geldiğini de söyledi.

“Sıfır Atık Forumu kalıcı hale gelecek”

Vakfın kısa sürede önemli girişimlere imza attığını anlatan Emine Erdoğan, Sıfır Atık Enstitüsü ve Sıfır Atık Fonu gibi oluşumların, bilgi paylaşımı ve finansal destek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Az gelişmiş ülkelerdeki sıfır atık projelerini desteklemek için kurduğumuz fon, iklim adaletinin sağlanmasında önemli bir adım. Önümüzdeki süreçte bu girişimleri büyüteceğiz. Sıfır Atık Forumu’nu her yıl düzenleyerek kalıcı hale getirmeyi planlıyoruz.”

Erdoğan, forumun küresel bilgi paylaşımının merkezi olacağını ve İstanbul’un bu alanda lider bir kent konumuna geleceğini söyledi.

“İstanbul, sıfır atığın başkenti olacak”

İstanbul’un tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatan Erdoğan, kentin çevre dostu dönüşümde de öncü olacağını belirtti:

“İstanbul’un öyle dinamik bir ruhu var ki ben ona ‘yeni başlangıçların şehri’ diyorum. Bu ruhu sıfır atıkla buluşturacağız. Bundan sonra İstanbul, sıfır atığın başkenti ve insanlığın sürdürülebilir gelecek vizyonunun merkezi olacak.”

“Kadınlar ve çocuklar sıfır atığın taşıyıcısı olmalı”

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak için zamanın daraldığını dile getiren Emine Erdoğan, farkındalık çalışmalarında kadınların ve çocukların öncelikli kitle olması gerektiğini ifade etti.

Afrika’da yürüttüğü çevre projeleri nedeniyle Sierra Leone Cumhurbaşkanı’nın eşi Fatima Maada Bio’yu tebrik eden Erdoğan, “Küresel çevre hareketinin kadın liderleri geleceğe yön veriyor” dedi.

“Yerel bilgeliği yeniden keşfetmeliyiz”

Erdoğan, konuşmasında yerel kültürlerin çevre dostu uygulamalarının korunması gerektiğini de vurguladı.

“Geleneksel Türk evlerinin yazlık-kışlık düzeni, doğal depolama alanları ve elektrik gerektirmeyen mutfak aletleri, enerji verimliliği açısından tarihsel örneklerdir. Bu bilgeliği araştırmalı ve bir envanter oluşturmalıyız.”

Bu örneklerin modern bilimle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Böylece hem ekolojik kültürü koruruz hem de sıfır atık yaşam modeline ilham kaynağı sağlarız” diye konuştu.

“Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Mekanizması kurulmalı”

Danışma Kurulu’nun iki yılda önemli başarılara imza attığını belirten Emine Erdoğan, sürecin kalıcı hale gelmesi için yeni bir adım önerdi:

“BM Habitat ve UNEP koordinasyonunda, Sıfır Atık Vakfı’nın desteğiyle Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Mekanizması kurulmalıdır. Sıfır Atık Forumu da bu platformun evrensel yüzü olmalıdır. 2026 bizim için bir son değil, yeni bir yolculuğun başlangıcı olacaktır.”