Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) “Medyametre Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması-2024” raporu, Türkiye’de televizyon izleme davranışlarına ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre Türkiye’de günlük televizyon izleme süresi ortalama 3 saat 43 dakika. Bu süre, 65 yaş ve üzeri grupta 5 saat 16 dakikaya kadar çıkıyor.

Çalışma, televizyonun dijital platformların yükselişine rağmen hâlâ toplumun en önemli haber kaynağı olmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Araştırmada, haber programlarının yüzde 89,1 ile açık ara en çok izlenen içerik türü olduğu belirlendi.

Televizyon hala güvenin merkezinde

Katılımcılar, haber alma kaynakları arasında en çok güvendikleri mecranın televizyon olduğunu ifade etti. Ülke ve dünya gündemine ilişkin haberlerde güven düzeyi televizyon için yüzde 91,9 olarak ölçülürken, sosyal medya yüzde 77,8, internet haber siteleri ise yüzde 73,7 ile daha geride kaldı.

RTÜK’ün bulgularına göre televizyon, özellikle doğru ve teyit edilmiş bilgiye erişim konusunda diğer mecraların önünde yer alıyor.

Gençlerin tercihi sosyal medya

Araştırmanın dikkat çeken diğer bir sonucu ise genç kuşakların medya tüketimindeki dramatik değişim.

15–24 yaş grubu, günde ortalama 4 saat 5 dakika sosyal medya kullanıyor. Gençlerin televizyon izleme oranları ise diğer yaş gruplarına kıyasla oldukça düşük.

Genç yetişkinlerde haber akışının büyük kısmı dijital platformlardan sağlanırken, sosyal medya günlük haber takibinde birincil mecra hâline gelmiş durumda.

Kadınlar ve 55–64 yaş grubu dizileri daha çok izliyor

Program türlerine bakıldığında:

Dizilerin en yoğun izlendiği yaş aralığı 55–64 olarak belirlendi.

Kadınların yüzde 92,1’i, erkeklerin yüzde 79’u dizi ve film izlemeyi tercih ediyor.

Kadınların günlük ortalama televizyon izleme süresi 4 saat 2 dakika, erkeklerde ise 3 saat 25 dakika olarak hesaplandı.

Hane içi cihaz kullanımında cep telefonu ezici üstünlükte

Araştırma, katılımcıların medya takibi için en çok kullandığı cihazın yüzde 99 ile cep telefonu olduğunu ortaya koydu.

Bunu yüzde 94,8 ile televizyon, yüzde 53,1 ile bilgisayar/tablet ve yüzde 14,5 ile radyo takip etti.

İsteğe bağlı platformlara ilgi artıyor

Netflix, BluTV, Gain gibi isteğe bağlı yayın platformlarının günlük takip edilme oranı yüzde 16,5 olarak ölçüldü.

Dijital müzik platformlarının kullanım oranı ise yüzde 10,4 seviyesinde.

Ayrıca raporda, 2023’e kıyasla isteğe bağlı platform kullanıcı sayısının arttığı, “her 10 kişiden 3’ünün en az bir dijital platforma abone olduğu” belirtildi.

Televizyon hala güçlü, gençlik dijitale kayıyor

RTÜK’ün kapsamlı medya tüketim araştırması, Türkiye’de televizyonun hâlâ güçlü bir konumda olduğunu; özellikle haber ve gündem takibinde güvenilirliğini koruduğunu ortaya koyuyor.

Buna karşılık, genç kuşakların medya alışkanlıklarının belirgin şekilde dijitale kaydığı ve sosyal medya kullanımının günlük yaşamda merkezi bir yere oturduğu açıkça görülüyor.