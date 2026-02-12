OGM Pictures imzalı Sahipsizler, her ne kadar sadık bir izleyici kitlesine sahip olsa da artan prodüksiyon maliyetleri nedeniyle yayın hayatını sonlandırıyor. Peki, Sahipsizler son bölüm ne zaman? İşte dizinin final tarihi ve tüm detaylar.

Sahipsizler neden final yapıyor?

Sahipsizler dizisinin final kararı almasının ardındaki temel neden, ekonomik faktörler olarak açıklandı. Dizinin bölüm başı prodüksiyon giderleri son dönemde ciddi oranda yükseldi. Dekor, oyuncu ücretleri, teknik ekip ve genel yapım masraflarındaki artış, reklam gelirlerinin üzerinde bir tablo ortaya çıkardı.

Kanal yönetimi ile OGM Pictures arasında yapılan değerlendirmelerin ardından, zarar eden yapımın daha fazla devam etmemesi yönünde karar alındı. Sezon başında kadroya yeni isimlerin dahil edilmesiyle hikâyeye taze bir soluk kazandırılmak istense de ekonomik tablo değişmedi.

Sahipsizler kaçıncı bölümde final yapacak?

Sahipsizler dizisi herhangi bir yayın akışı değişikliği olmazsa 51. bölümde final yapacak. İki sezonluk ekran yolculuğu böylece resmen sona erecek.

Sahipsizler son bölüm ne zaman?

Star TV'nin çarşamba akşamları yayınlanan dizisi Sahipsizler, 4 Mart 2026 Çarşamba akşamı son bölümüyle ekranlara veda edecek. Final bölümünün saat 20.00'de yayınlanması bekleniyor.

Sahipsizler dizisi oyuncu kadrosu kimler?

Geniş ve etkili oyuncu kadrosuyla hafızalara kazınan dizinin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Hazal Subaşı (Azize)

(Azize) Burak Berkay Akgül (Devran)

(Devran) Doğa Bayram

Ece Bağcı

Umut Kaplıca

Züleyha Yıldız

Turgut Tunçalp

Enes Koçak

Mina Derman

Mehmet Bozdoğan

Edip Tepeli

Duygu Karaca

Hivda Zizan Alp

Sacide Taşaner

Sahipsizler dizisinin konusu ne?

Sahipsizler dizisi, kan davası ve beşik kertmesi gibi geleneksel unsurları modern bir hikâyeyle harmanlıyor. Devran'ın ailesini korumak uğruna Tufan'ı öldürmesi, yıllardır uyuyan kan davasının fitilini ateşliyor.

Oğlunu hayatta tutmak isteyen Vahap Alaz, kimsenin aklının ucundan geçmeyecek bir anlaşmaya imza atar: Devran'ın doğacak ilk kız çocuğu, Haydar'ın oğluyla evlendirilmek üzere beşik kertmesi yapılacak. Bu anlaşma, iki aile arasında dramatik olaylara neden olur.

Sahipsizler final bölümünde ne olacak?

Final bölümü öncesinde gözler senaryo ekibine çevrildi. Yaratıcı yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Enes Kartal'ın oturduğu dizinin finalinde yarım kalan hikâyelerin tamamlanması bekleniyor.

Karakterler arasındaki çatışmaların nasıl çözüleceği ve ana hikâyenin hangi noktada son bulacağı büyük merak uyandırıyor. Azize ve Devran'ın hikâyesinin nasıl noktalanacağı, izleyicilerin en çok merak ettiği konu.

Sahipsizler nereden izlenir?

Sahipsizler dizisi Star TV'de her çarşamba akşamı saat 20.00'de yayınlanıyor. Kaçırdığınız bölümleri Puhu TV üzerinden izleyebilirsiniz.

İzleyicilerden tepki yağdı

Final haberi duyulduktan sonra sosyal medyada yoğun tartışmalar başladı. İzleyiciler, dizinin karakterleriyle kurdukları bağı dile getirerek final kararına tepki gösterdi. "Sahipsizler bitiyor mu?" ve "Final ne zaman?" soruları kısa sürede trend haline geldi.

Özellikle Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün canlandırdığı Azize ve Devran karakterlerinin hikâyesinin nasıl sonlanacağı merak konusu oldu.

Bilgi Detay Dizi Adı Sahipsizler Kanal Star TV Yapımcı OGM Pictures Final Bölümü 51. bölüm Final Tarihi 4 Mart 2026 Çarşamba Yayın Saati 20.00 Yaratıcı Yönetmen Cem Karcı Yönetmen Enes Kartal