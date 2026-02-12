2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Lise mezunu adaylar, ÖSYM'nin belirlediği takvime göre başvurularını yaparak ekim ayında yapılacak sınava hazırlanıyor. İşte 2026 KPSS Ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ile tüm detaylar.

2026 KPSS Ortaöğretim sınav tarihi ne zaman?

ÖSYM'nin açıkladığı 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak. Lise mezunu adaylar bu tarihte tek oturumluk sınava girerek kamu kurumlarında görev alma şansı yakalayacak.

2026 KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri ne zaman?

KPSS Ortaöğretim 2026 başvuru tarihleri şu şekilde belirlendi:

Başvuru başlangıç tarihi: 27 Ağustos 2026

27 Ağustos 2026 Başvuru bitiş tarihi: 8 Eylül 2026

8 Eylül 2026 Sınav tarihi: 25 Ekim 2026

25 Ekim 2026 Sonuç açıklama tarihi: 19 Kasım 2026

Adayların belirtilen tarihler arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvurularını tamamlaması gerekiyor.

KPSS Ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır?

KPSS Ortaöğretim başvurusu için şu adımları izleyebilirsiniz:

ÖSYM'nin resmi web sitesine (osym.gov.tr) giriş yapın Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapın KPSS Ortaöğretim başvuru formunu doldurun Fotoğraf ve gerekli belgeleri yükleyin Sınav ücretini belirlenen bankalar aracılığıyla yatırın Başvurunuzu onaylayın

KPSS Ortaöğretim sınavı kaç soru ve kaç dakika?

KPSS Ortaöğretim sınavı tek oturumda gerçekleştiriliyor. Sınav detayları şu şekilde:

Toplam soru sayısı: 120 soru

120 soru Sınav süresi: 130 dakika

130 dakika Soru türü: Çoktan seçmeli (5 seçenekli)

KPSS Ortaöğretim sınavında hangi konular çıkıyor?

KPSS Ortaöğretim sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki bölümden oluşuyor:

Genel Yetenek (60 soru)

Türkçe (sözcük bilgisi, dil bilgisi, cümle anlam, paragraf)

Matematik (temel matematik işlemleri, sayısal mantık, problem çözme)

Genel Kültür (60 soru)

Tarih (Türk tarihi, inkılap tarihi, Atatürk ilkeleri)

Coğrafya (Türkiye ve dünya coğrafyası)

Vatandaşlık bilgisi (anayasa, temel hukuk)

Güncel olaylar

KPSS Ortaöğretim sınavına kimler girebilir?

KPSS Ortaöğretim sınavına başvuru şartları:

Lise veya dengi okul mezunu olmak

Sınavın yapıldığı yıl mezun olabilecek durumda bulunmak

Başvuru süresinde işlemleri tamamlamak

Sınav ücretini yatırmak

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Ortaöğretim 2026 sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

Diğer KPSS sınav tarihleri 2026

ÖSYM'nin açıkladığı 2026 KPSS takvimi şu şekilde:

Sınav Türü Başvuru Tarihleri Sınav Tarihi Sonuç Tarihi KPSS Lisans (GY-GK) 1-13 Temmuz 2026 6 Eylül 2026 7 Ekim 2026 KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1-13 Temmuz 2026 12-13 Eylül 2026 7 Ekim 2026 KPSS Ön Lisans 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 4 Ekim 2026 30 Ekim 2026 KPSS Ortaöğretim 27 Ağustos - 8 Eylül 2026 25 Ekim 2026 19 Kasım 2026 KPSS DHBT 22-30 Eylül 2026 1 Kasım 2026 25 Kasım 2026

KPSS Ortaöğretim puanı nerelerde kullanılır?

KPSS Ortaöğretim puanı ile şu kadrolara başvuru yapılabilir:

Kamu kurumlarında memur kadroları

Belediye ve il özel idarelerinde personel alımları

Sözleşmeli personel pozisyonları

Kamu kurumlarındaki B grubu kadrolar

KPSS sınav ücreti 2026 ne kadar?

ÖSYM, sınav ücretlerini başvuru kılavuzunun yayımlandığı tarihte ilan ediyor. 2026 KPSS Ortaöğretim sınav ücreti, başvuru döneminde ÖSYM'nin resmi web sitesinden öğrenilebilecek. Geç başvuru yapan adayların normal ücretin üzerine ek ödeme yapması gerekiyor.

Güncel bilgiler için ÖSYM'nin resmi web sitesini (osym.gov.tr) takip ediniz.