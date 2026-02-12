Yüzyılın Konut Projesi olarak adlandırılan kampanyada bugüne kadar 50'den fazla ilde kura çekimi tamamlandı. Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki illerin büyük çoğunluğunda hak sahipleri belirlendi. Gaziantep başta olmak üzere büyükşehirlerdeki kura tarihleri ise haftalık takvimle duyurulmaya devam ediyor.

Gaziantep TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ tarafından paylaşılan mevcut kura programına göre Gaziantep için kesin tarih henüz belirlenmedi. Ancak kurumdan gelen son bilgilere göre Gaziantep kura çekiminin Şubat 2026 içinde yapılması bekleniyor. Net tarih açıklandığında TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden ilan edilecek.

Gaziantep'te Şahinbey ve Nizip başta olmak üzere çeşitli ilçelerde toplam 13 bin 890 konut inşa edilecek. Nizip ilçesinde Kızılcakent Mahallesi'nde 2. Etap 760 konut, 3. Etap 817 konut ve 921 konutluk projeler bulunuyor.

Gaziantep ilçelerine göre TOKİ konut dağılımı

TOKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Gaziantep'te ilçelere göre konut sayıları şu şekilde:

İlçe Konut Sayısı Merkez (Şahinbey, Şehitkamil) 12.000 Nizip 750 İslahiye 330 Oğuzeli 300 Nurdağı 200 Yavuzeli 200 Araban 80 Karkamış 30 Toplam 13.890

TOKİ 500 bin konut kura takvimi nasıl ilerliyor?

Kura çekimleri 29 Aralık 2025 tarihinde Adıyaman'da başladı ve 27 Şubat 2026'ya kadar sürecek. Şu ana kadar gerçekleştirilen çekilişlerde 50'den fazla ilde hak sahipleri belirlendi. Kura çekimi tamamlanan iller arasında şunlar yer alıyor:

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Düzce, Kırşehir, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Osmaniye, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu.

Önümüzdeki haftalarda hangi illerde kura çekilecek?

TOKİ takviminde yer alan bilgilere göre önümüzdeki dönemde şu illerde kura çekimi gerçekleştirilecek:

13 Şubat 2026: Eskişehir ve Balıkesir

15 Şubat 2026: Konya ve Çanakkale

16 Şubat 2026: Edirne

17 Şubat 2026: Karaman ve Tekirdağ

18 Şubat 2026: Mersin ve Kırklareli

20 Şubat 2026: Adana ve Kocaeli

6 Mart 2026: İzmir

9-12 Mart 2026: İstanbul

TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra vatandaşlar sonuçları şu kanallardan öğrenebilir:

e-Devlet: turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak sorgulama yapılabilir TOKİ resmi sitesi: toki.gov.tr adresinden kura sonuçları sorgulanabilir Ev Sahibi Türkiye: evsahibiturkiye.gov.tr adresinden il bazlı sonuçlara ulaşılabilir

TOKİ 500 bin konut projesi hakkında bilgiler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Proje için 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı, bunlardan 5 milyon 242 bin 766'sı geçerli kabul edildi.

Proje detayları:

Konut tipleri: 1+1 ve 2+1

Ödeme koşulları: Yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade

İlk teslimat tarihi: Mart 2027

Özel kontenjanlar:

Şehit aileleri, gaziler ve engelliler: Yüzde 5

3 ve daha fazla çocuklu aileler: Yüzde 10

Emekliler ve 18-30 yaş arası gençler: Yüzde 20

Gaziantep için kura tarihi açıklandığında haberimiz güncellenecek.