Orville ve Wilbur Wright adlı iki kardeş, yıllarca süren çalışmaların ardından havacılık hayalini gerçeğe dönüştürdü. ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Kitty Hawk'ta gerçekleşen uçuş, modern havacılığın temellerini attı.

Wright Kardeşler ilk uçuşu nasıl gerçekleştirdi

17 Aralık 1903 sabahı Orville Wright, "Wright Flyer" adlı uçağın pilotluğunu üstlendi. Tarihin ilk motorlu uçuşu 12 saniye sürdü ve 36,5 metre mesafe kat edildi.

Aynı gün toplam 4 uçuş yapıldı. En uzun uçuşu Wilbur Wright gerçekleştirdi:

Uçuş Pilot Süre Mesafe 1. Uçuş Orville Wright 12 saniye 36,5 metre 2. Uçuş Wilbur Wright 12 saniye 53 metre 3. Uçuş Orville Wright 15 saniye 60 metre 4. Uçuş Wilbur Wright 59 saniye 260 metre

Wright Kardeşler kimdir

Wilbur Wright 16 Nisan 1867'de, Orville Wright ise 19 Ağustos 1871'de Indiana eyaletinde dünyaya geldi. Bisiklet tamirciliği ve üretimi yapan kardeşler, 1890'lı yılların sonunda uçuş deneylerine başladı.

Otto Lilienthal'ın planör çalışmalarından ilham alan kardeşler, kendi rüzgar tünellerini inşa ederek aerodinamik testler yaptı. Kanat tasarımı, kontrol sistemleri ve motor geliştirme konularında yıllarca çalıştılar.

Wright Kardeşler'in başarısının sırrı üç eksenli kontrol sistemiydi. Bu sistem sayesinde uçağı yuvarlanma, yunuslama ve sapma hareketlerinde kontrol edebildiler.

İlk Türk uçağını kim icat etti

Türk havacılık tarihinin öncüsü Vecihi Hürkuş olarak kabul ediliyor. 1925 yılında "Vecihi K-VI" adlı uçağı kendi imkanlarıyla tasarlayıp üretti.

6 Ocak 1896'da İstanbul'da doğan Vecihi Hürkuş, Türkiye'nin ilk sivil pilotu ve ilk uçak tasarımcısı unvanlarını taşıyor. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda pilot olarak görev yaptı.

Hürkuş, 1925'te tamamen yerli imkanlarla ürettiği uçağıyla Türk havacılık sanayisinin temellerini attı. Hayatı boyunca 20'den fazla uçak tasarladı ve Türk Hava Kurumu'nun kuruluşunda önemli rol oynadı.

Havacılık tarihinde önemli isimler

Wright Kardeşler'den önce birçok mucit uçuş denemeleri yaptı:

Abbas İbn Firnas (875): Endülüs'te planörle uçuş denemesi yapan ilk kişilerden biri

Endülüs'te planörle uçuş denemesi yapan ilk kişilerden biri Leonardo da Vinci (1480'ler): Uçan makine tasarımları çizdi

Uçan makine tasarımları çizdi George Cayley (1853): Modern aerodinamiğin babası, ilk başarılı planör uçuşu

Modern aerodinamiğin babası, ilk başarılı planör uçuşu Otto Lilienthal (1891-1896): 2.000'den fazla planör uçuşu gerçekleştirdi

2.000'den fazla planör uçuşu gerçekleştirdi Samuel Langley (1903): Wright Kardeşler'den günler önce başarısız deneme yaptı

Wright Kardeşler'in farkı, motorlu, kontrollü ve tekrarlanabilir uçuş gerçekleştiren ilk kişiler olmalarıydı. Bu başarı, 20. yüzyılın en büyük teknolojik devrimlerinden birinin kapısını açtı.