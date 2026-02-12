30 Ocak'ta başlayan yeni sezon, cesur sahneleri ve duygusal derinliğiyle büyük ilgi görüyor. Dizinin 3. bölümü 13 Şubat'ta yayınlandı ve izleyiciler şimdi sıradaki bölümü merakla bekliyor. Peki İlk ve Son 4. bölüm ne zaman çıkacak?

İlk ve Son 3. sezon 4. bölüm ne zaman yayınlanacak

Dizi her Cuma günü HBO Max platformunda yeni bölümüyle ekrana geliyor. Yayın takvimine göre 4. bölüm 20 Şubat 2026 Cuma günü izleyiciyle buluşacak.

İlk ve Son 3. sezon yayın takvimi şu şekilde:

bölüm: 30 Ocak 2026 bölüm: 6 Şubat 2026 bölüm: 13 Şubat 2026 bölüm: 20 Şubat 2026

Yeni sezonun toplam 6 bölüm olması bekleniyor ancak resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

İlk ve Son 3. sezon konusu ne

Dizinin bu sezonunda Güneş ve Serkan çiftinin 2016'da başlayıp 2027'ye uzanan 10 yıllık ilişkisi anlatılıyor. İlişkilerindeki sorunlar tırmanınca çift, son bir hamle olarak çift terapisine başlıyor. Terapi seansları, 2017'den bugüne uzanan kesitlerle ilişkinin dönüm noktalarını gözler önüne seriyor.

İş ve aile baskıları nedeniyle aralarındaki mesafe büyüyen Güneş ve Serkan için tek çıkış yolu, yıllardır kaçtıkları sorularla yüzleşmek oluyor.

İlk ve Son 3. sezon oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor

Başrollerde Bergüzar Korel (Güneş) ve Timuçin Esen (Serkan) yer alıyor. Kadrodaki diğer isimler şöyle:

Deniz Celiloğlu, Gizem Erdem, Cemal Toktaş, Durukan Çelikkaya, Tuğçe Altuğ, Aydan Taş, Melisa Berberoğlu, Mustafa Enis Bilir, Çağan Doruk Demirel, Zeynep Vehaplar, Sennur Nogaylar ve Metin Belgin.

Konuk oyuncular arasında Ebru Demirdöven, Ekin Mert Daymaz, Cansu Fırıncı ve Selçuk Borak bulunuyor.

Senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Devrim Yalçın oturuyor.

İlk ve Son 3. sezon nereden izlenir

Dizi yalnızca HBO Max platformunda yayınlanıyor. Warner Bros. Discovery'nin dijital yayın platformu olan HBO Max üzerinden abonelik sistemiyle izlenebilir.

Bergüzar Korel kimdir

27 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Bergüzar Korel, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın kızı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, kariyerine 1998'de Kırık Hayatlar dizisiyle başladı.

2005 yılında Kurtlar Vadisi Irak filmindeki Leyla rolüyle dikkat çeken Korel, asıl çıkışını 2006'da Binbir Gece dizisindeki Şehrazat karakteriyle yaptı. Bu performansıyla Altın Kelebek En Başarılı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Karadayı, Vatanım Sensin ve Annem Ankara gibi yapımlarda da rol alan Korel, 2009 yılında dizide birlikte oynadığı Halit Ergenç ile evlendi. Çiftin Ali, Han ve Leyla adlarında üç çocuğu bulunuyor.

43 yaşındaki başarılı oyuncu, İlk ve Son dizisiyle HBO Max'te izleyicilerin karşısına çıkıyor.