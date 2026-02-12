Sosyal medyada gündem olan bu gelişme, dizi severler arasında büyük heyecan yarattı. Yargı dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan Pınar Deniz'in uzun bir aradan sonra ekranlara dönecek olması, hayranlarını sevindirdi. Peki Dönence dizisinin konusu ne, çekimler ne zaman başlayacak?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Pınar Deniz'in Dönence dizisinin konusu ne

Bozdağ Film'in Disney Plus platformu için hazırladığı yapımda Kıvanç Tatlıtuğ, Ali adında gizemli bir ajan karakterini canlandıracak. Senaryoya göre Ali, polislikten ihraç edildikten sonra devletin gizli operasyonlarını yürüten özel bir istihbarat timinin parçası oluyor. Aksiyon ve gerilim ağırlıklı hikaye, karakterlerin iç dünyalarını da derinlemesine işleyecek.

Pınar Deniz ise Yasemin karakterine hayat verecek. Mehmet Bozdağ ve Kerem Kurt'un kaleme aldığı senaryoda ajanlık dünyası, devlet sırları ve kişisel hesaplaşmalar ön plana çıkacak.

Yönetmen koltuğunda kim oturacak

Projenin yönetmenliği için ilk etapta Can Evrenol'un adı geçse de son bilgilere göre Hilal Saral'a teklif götürüldü. Saral ile Kıvanç Tatlıtuğ daha önce Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney ve Kurt Seyit ve Şura gibi efsane yapımlarda birlikte çalışmıştı. Bu işbirliğinin yeniden canlanması, dizinin kalitesi açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Çekimlerin Mart 2026'da İstanbul'da başlaması planlanıyor. Dizinin 2026'nın ikinci yarısında yayına girmesi hedefleniyor.

Pınar Deniz ne kadar kazanacak

Kulislere yansıyan bilgilere göre Pınar Deniz, Dönence dizisinden bölüm başı 3 milyon TL alacak. Toplam 8 bölümlük proje için oyuncunun kazancının 24 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un ise bölüm başı 4 milyon TL kazanacağı iddia edildi.

Pınar Deniz kimdir

4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz, Lübnan kökenli bir ailenin beş çocuğundan üçüncüsü. İki yaşından itibaren İstanbul'un Tarabya semtinde büyüyen oyuncu, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun oldu.

Kariyerine 2014 yılında Sil Baştan dizisiyle adım atan Deniz, asıl çıkışını 2016-2018 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Vatanım Sensin dizisindeki Yıldız rolüyle yaptı. Netflix yapımı Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırarak uluslararası tanınırlık kazandı.

2021'de başlayan Yargı dizisindeki Ceylin Erguvan rolü ise kariyerinin dönüm noktası oldu. Kaan Urgancıoğlu ile birlikte başrolü paylaştığı dizi, büyük beğeni topladı ve Deniz'e sayısız ödül getirdi.

Pınar Deniz'in özel hayatı

Pınar Deniz, 17 Eylül 2024 tarihinde oyuncu Kaan Yıldırım ile Roma'da evlendi. Çiftin ilk çocukları Fikret Hakan, 31 Mart 2025'te dünyaya geldi. Oğlunu kendisi büyütmek isteyen Deniz, bir süre setlere ara vermişti. Dönence dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanan oyuncu, annelik ve kariyer arasında denge kurmayı başarmış görünüyor.

32 yaşındaki başarılı oyuncu, şimdiye kadar İKÜ Kariyer Ödülleri, İMK Sosyal Medya Ödülleri, Engelsiz Yaşam Vakfı Ödülleri ve Uluslararası Kristal Ödülleri gibi prestijli törenlerde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı.