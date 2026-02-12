Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Ardahan'da kış koşulları ağır seyrediyor. Gece sıcaklıkları sıfırın çok altına düşerken, sabah saatlerinde oluşan buzlanma ulaşımı zorlaştırıyor. Bu durum 13 Şubat 2026 Cuma günü için kar tatili beklentilerini artırdı.

Ardahan Valiliği'nden 13 Şubat kar tatili açıklaması geldi mi?

Ardahan Valiliği tarafından 13 Şubat 2026 Cuma günü için şu ana kadar resmi bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Valilik, meteorolojik veriler ve saha raporları doğrultusunda karar vererek açıklama yapacak.

Geçmiş dönemlerde benzer hava koşullarında valilik tarafından tatil kararları alınmıştı. 4 Şubat 2026 Çarşamba günü Vali Mehmet Fatih Çiçekli, öğrencilerin sosyal medya üzerinden ilettiği taleplere karşılık vererek Posof ilçesi hariç il genelinde okulları tatil etmişti.

Ardahan hava durumu 13 Şubat 2026 nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ardahan'da 13 Şubat Cuma günü beklenen hava durumu şu şekilde:

Hava durumu: Çok bulutlu ve yer yer kar geçişli

Çok bulutlu ve yer yer kar geçişli Gündüz sıcaklık: En yüksek 1°C civarı

En yüksek 1°C civarı Gece sıcaklık: -8°C'ye kadar düşüş bekleniyor

-8°C'ye kadar düşüş bekleniyor Buzlanma riski: Sabah saatlerinde yüksek

Sabah saatlerinde yüksek Don olayı: Gece ve sabah saatlerinde etkili

Özellikle yüksek rakımlı ilçeler ve geçitlerde (Ilgar ve Sahara geçitleri) tipinin ulaşımı aksatabileceği bildiriliyor.

Kar tatili kararı nasıl ve ne zaman açıklanır?

Ardahan'da kar tatili kararını yalnızca Ardahan Valiliği verebilir. İlçelere özel durumlarda kaymakamlıklar da karar açıklayabilir. Geçmiş örneklere bakıldığında kararlar genellikle şu saatlerde duyuruluyor:

Akşam 22.00 – 01.00 arası

Sabah 06.00 – 07.00 arası

Tatil ilan edildiğinde tüm ilk ve orta dereceli okullar kapsama alınır. Bazen sadece taşımalı eğitim yapılan yerler için tatil kararı alınabilir.

Kar tatili kararı nereden takip edilir?

Ardahan'da kar tatili açıklamasını şu kanallardan takip edebilirsiniz:

Ardahan Valiliği resmi web sitesi: ardahan.gov.tr

Ardahan Valiliği sosyal medya hesapları

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Yerel haber kaynakları

Ardahan'da hangi ilçeler var?

Ardahan merkez ile birlikte Göle, Çıldır, Hanak, Damal ve Posof ilçelerinde yaşayan öğrenci ve veliler, valilikten gelecek duyuruyu bekliyor. Önceki tatil kararlarında Posof ilçesi kapsam dışı bırakılmıştı.

Kar tatilinde hangi personel izinli sayılır?

Eğitime ara verilmesi durumunda:

Tüm resmi ve özel okullarda eğitim-öğretime ara verilir

Kamu kurumlarında görev yapan hamile personel idari izinli sayılır

Engelli personel idari izinli sayılır

Anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılır

Bu haber, Ardahan Valiliği'nden resmi açıklama geldiğinde güncellenecek.