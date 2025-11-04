Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın açıklamasına göre, Ege Denizi’nin Urla açıklarında görev yapan insansız hava aracı (İHA), sabah saatlerinde hareket halinde bir lastik bot tespit etti.

Ege’de artan yasa dışı geçişlerin önlenmesi amacıyla bölgede sıklaştırılan devriye faaliyetleri kapsamında yapılan taramada, botun hızlı biçimde açık denize ilerlediği belirlendi. İHA’dan alınan görüntüler merkez komutanlığa iletilince, en yakın Sahil Güvenlik botları bölgeye sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, denizde seyir halindeki lastik botu durdurarak içerisindeki kişileri güvenli şekilde tahliye etti.

7’si çocuk 28 göçmen yakalandı

Ekipler tarafından yapılan kontrolde, botta yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 7’si çocuk, 28 düzensiz göçmen bulundu.

2 organizatör jandarmaya teslim edildi

Olay sırasında lastik botta bulunan iki kişinin, göçmen kaçakçılığı organizatörleri olduğu değerlendirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Göçmenler İl Göç İdaresi’ne gönderildi

Yakalanan 28 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.