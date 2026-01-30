Son Mühür / Osman Günden - Oyuncu, yazar ve yönetmen Umut Şeddadi, Son Mühür TV’de yayımlanan Sıcak Bakış programında Tunç Erciyas’ın sorularını yanıtladı. Tiyatro Durağı’nın kuruluş hikâyesini anlatan Şeddadi, yazdıklarının birikmesiyle yola çıktıklarını söyledi. Şeddadi, “Yazdıklarım çok birikmişti. Kafamızın uyduğu arkadaşlarla başladık. 2016’da kendi yazdıklarımızı sahneleyelim diye başlayan hikâye başka boyutlara ulaştı. 10. yılımıza girdik ve 10 yıldır aktif olarak devam ediyoruz. Kemeraltı’nda 80 kişilik kendi sahnemiz var. Haftada 4 etkinlik yapıyoruz. Karşıyaka’da da çocuk oyunlarımız sahneleniyor” ifadelerini kullandı.

“Şeytani Distopya’ya ilgi beklediğimizin üzerindeydi”

Tunç Erciyas’ın, dün akşam sahnelenen Şeytani Distopya oyununa ilgiye ilişkin sorusunu yanıtlayan Şeddadi, salonun beklenmedik şekilde dolduğunu belirtti.

“Bu kadarını beklemiyorduk. Güzel geçti. Şeytani Distopya bizim tarzımızın biraz dışında. Genelde ters köşeli, cinayet temalı dramlar yapıyoruz. Bu oyun distopik ve prodüksiyonlu bir iş. Dördüncü kez oynadık. Şubat ayında iki oyunumuz daha var” dedi.

6 ay süren hazırlık, dans ağırlıklı çalışma

Oyunun hazırlık sürecine de değinen Şeddadi, dekor, kostüm ve dans çalışmalarının uzun bir zaman aldığını söyledi. “Yaklaşık 6 ay sürdü. Danslar iki ayımızı aldı. Kaotik bir görüntü oluşturmak istedik. Bu yüzden dışarıdan destek aldık. Çalışmaların büyük bölümü dans ağırlıklı geçti” ifadelerini kullandı. Oyunun kadrosunun 12 kişiden oluştuğunu belirten Şeddadi, “6 dansçımız, 6 oyuncumuz var” dedi.

10 yılda 33 oyun

Tiyatro Durağı’nın repertuvarına ilişkin bilgi veren Şeddadi, bugüne kadar 23 çocuk oyunu ve 10 yetişkin oyunu sahnelediklerini söyledi. “Her sezon değişiyor. Aktif olarak bir sezonda 9 farklı oyunu oynadığımız dönemler oluyor. Çocuk oyunlarında havuzumuz daha geniş. Karşıyaka’da, Konak’ta oynuyoruz, turnelere çıkıyoruz” dedi.

“Çocuklar güldüğünde dünyalar sizin oluyor”

Çocuk oyunlarına verdikleri önemi vurgulayan Şeddadi, pedagog onaylı çalıştıklarını ifade etti. “Çocuk oyunlarımız hem eğitici hem eğlenceli. Okullarla iş birliği yapıyoruz, salonu olan okullara gidiyoruz. Çocukların güldüğünü görmek dünyalar demek. Pandemi sonrası tiyatroya ilgi artmıştı, bu sene biraz düşüş var. Çocukların her daim tiyatronun içinde olmasını istiyorum” diye konuştu.

“Yerel tiyatroları takip etmeyi seviyoruz”

Kendi oyunlarının dışında tiyatro izlemeye vakit ayırdıklarını belirten Şeddadi, özellikle yerel tiyatroları takip ettiklerini söyledi.

“Her oyunun seyircisi farklı. Her oyun herkese hitap etmiyor. Bizim avantajımız oyun çeşitliliğimiz” dedi.

Stand-up yerine interaktif skeç

Stand-up planları sorulan Şeddadi, bu formata mesafeli olduklarını belirtti.

“Stand-up bizim için zor. Ama bu sezon interaktif skeç turnuvası yapacağız. Seyirci de oyunun içine girecek” dedi.

“Duayenlerden besleniyoruz”

Tiyatroda ilham aldığı isimleri de paylaşan Şeddadi, Haluk Bilginer, Yılmaz Erdoğan, Metin Akpınar ve Zeki Alasya’yı saydı.

“Türkiye’de çok büyük ustalarımız var. Hepsinden bir şeyler alıp devam etmek istiyoruz. Haldun Dormen’le bir ödül töreninde tanışmıştım. Yaşına rağmen enerjisi inanılmazdı. O bayrağı alıp ilerletmek isteriz” dedi.

Kısa film çalışmaları da sürüyor

Tiyatro dışında sinema alanında da üretmeye devam ettiklerini belirten Şeddadi, Azap adlı kısa filmin ödül aldığını, Gerçek adlı kısa filmin ise festival sürecine girdiğini söyledi. “Tiyatro aşkımızdan kopamıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yazarlık ağır basmaya başladı”

Oynamak mı yazmak mı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Üç sene öncesine kadar oynamayı daha çok seviyordum. Şimdi yazarlık ağır basıyor. Yönetmenliği hiç sevmiyorum, gerçekten çok zor.”

“Vazgeçmezsen kapı bir gün açılıyor”

Tiyatroculuğu meslek edinmek isteyenlere de seslenen Şeddadi, işin zorluklarına dikkat çekti. “Çok zor. Ya kendi oluşumunuzu kuracaksınız ya da eğitimini alıp profesyonel olarak kendinizi geliştireceksiniz. Vazgeçmediğiniz zaman bir şekilde o kapı açılıyor” dedi.