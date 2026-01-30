Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, 8 Şubat’ta yapılacak olağan genel kurul öncesinde yeniden adaylığını açıklayan eski başkan Turgay Baransel’e yönelik eleştirilerde bulundu. Buyrukçu, seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşırken, oda yönetimi ve geçmiş dönem uygulamalarına dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Murat Kurtuluş Buyrukçu: Bu şahıs seçimi kaybettiğinin ertesi günü odaya icra gönderdi

İzmir Kuyumcular Odası eski Başkanı Turgay Baransel’in 2014 senesinde oda yönetimine sormadan kredi kartı çıkarttığını ve bu kart üzerinden çeşitli kişisel harcamalarını gerçekleştirdiğini öne süren Başkan Murat Kurtuluş Buyrukçu, “2014 senesinde oda yönetiminde kimseye sormadan bir kredi kartı çıkardı, buradan kişisel harcamalar yapılmış, otellerde harcamalar yapılmış, ayrıca Kıbrıs’ta kumar üzerine harcamalar yapılmış.

Dönemlerde maaş almadığını söylüyordu demek ki maaş almadığı dönemlerde İzmir Kuyumcular Odası’nın kredi kartından fütursuzca harcamalar yapılmış, bunların hepsi belgeli ve ispatlı konular hepsi yargı yansıdı, suç duyurusunda bulunduk. Daha önceden bu şahsın bir kuyumcu esnafını tehditten 3 sene cezası var bu ceza onanmış durumdadır.

Kendisi basında bu cezayı veren hakimin kendisinden özür dilediğini söylemiştir, bir devletin hakimi kimseden özür dilemez biz bununla ilgili de suç duyurusunda bulunacağız. Bu hakimin kim olduğunu da araştırıyoruz bunun da takipçisi olacak. Bu tehdidi yaptığı kişi odanın eski başkanı ve ailesidir. Bu şahıs kanunen başkan olamaz bununla ilgili itirazlarımız olacak. Bu şahıs seçimi kaybettiğinin ertesi günü odaya icra gönderdi.” diye konuştu.

“İzmir Kuyumcular Odası’nın gelir gider noktasında sorunu yok”

Ayrıca, İzmir Kuyumcular Odası’nın maddi olarak herhangi bir sorunun olmadığının altını çizen Buyrukçu, “Odada oğlumun çalıştığını söylüyor biz böyle bir parayı aile olarak kabul etmeyiz, odanın borcu olduğunu söylüyor ancak odanın ciddi bir aidat alacağı var biz esnafı zora sokmamak için aidat konusunda ısrar etmiyoruz, İzmir Kuyumcular Odası’nın kesinlikle gelir gider noktasında bir sıkıntısı yok. Çiçekçiye borcumuz olduğunu söylüyor elinde belge var çıksın ortaya koysun.” dedi.

“Biz bu davranışlara karşı dik duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz”

Son olarak, 8 Şubat’ta gerçekleşecek genel kurul öncesinde kentte faaliyet gösteren esnaflara seslenen İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, şu ifadeleri kullandı: “Genel Kurullar esnafın düğünüdür. Bu günde böyle konularla değil, projelerle konuşulmalıyız maalesef bu duruş, eski başkan tarafından kirletilmektedir. Biz bu davranışlara karşı dik duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. 8 Şubat’ta esnafımızla birlikte yeni döneme kavuşacağız.”