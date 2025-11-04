Olay, saat 16.00 sıralarında Konak ilçesi Eşrefpaşa Caddesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, motosikletli A.Y. (22) isimli şahıs, 34 GGU 27 plakalı otomobile tabancayla ateş açmıştı. Saldırı sonucu araçta bulunan A.T. (31) vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.T. ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheli kaçtı, polis kısa sürede yakaladı

Saldırının ardından motosikletiyle olay yerinden kaçan A.Y., polis ekiplerinin başlattığı geniş çaplı operasyonla kısa sürede yakalandı. Zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, saldırıda kullanılan silaha da el koydu. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulundu.

Eski husumet cinayete dönüyordu

Yapılan araştırmalarda taraflar arasında daha önceye dayanan bir husumet olduğu ortaya çıktı. Olayın, aralarındaki alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştiren polis, 28 Mayıs 2023’te aynı kişiler arasında yaşanan silahlı kavga dosyasını da yeniden açtı.

O tarihte Eşrefpaşa’daki 574. Sokak’ta meydana gelen olayda, karşılıklı ateş açılması sonucu üç kişi yaralanmış, A.Y. isimli şahıs da başından vurulmuştu.

Geçmişte molotoflu saldırı da düzenlenmişti

Silahlı çatışmadan bir gün sonra aynı sokakta bulunan bir kıraathaneye iki kişi tarafından molotofkokteylli saldırı düzenlendiği, bu nedenle iki grup arasında kan davasına benzer bir husumetin oluştuğu belirlendi.