Son Mühür/ Osman Günden - Kemalpaşa Ramada Otel’de Gerilim Enerji sponsorluğunda gerçekleştirilen toplantıya; Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Mükremin Zülkadiroğlu ve Süleyman Yüksel, KOSBİ Bölge Müdürü Salman Eldeş, BAYOSB Bölge Müdürü Figen Akdemir, kamu kurumlarının temsilcileri, sanayiciler ve davetliler katıldı.

17 Şubat’ta yapılacak genel kurul öncesinde görevini devretmeye hazırlanan KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Işıklı, iki yıllık görev süresine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Işıklı, bu süreçte hayata geçirilen projeleri ve sanayi dünyasının beklentilerini paylaştı.

Cumhuriyet değerleriyle sanayi vizyonu

Yeşim Işıklı, görev süresi boyunca derneğin temel pusulasının Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri olduğunu ifade etti. Akıl ve bilimi esas alan, çağdaş ve sorumluluk sahibi bir sanayi anlayışını savunduklarını belirten Işıklı, iki yıllık dönemde 17 geleneksel kahvaltı etkinliği düzenlendiğini, kamu kurumları ve paydaşlara 57 resmi ziyaret gerçekleştirildiğini, sosyal sorumluluk alanında ise 9 projeye imza atıldığını kaydetti.

Sanayicinin beklentisi: İstikrar ve hukuk

Türkiye ekonomisinin maliyet baskıları altında olduğunu vurgulayan Işıklı, sanayicinin en temel ihtiyacının öngörülebilirlik olduğunu dile getirdi. Yatırım ortamının güvenle güçlenmesi gerektiğine dikkat çeken Işıklı, hukukun üstünlüğü ve istikrarlı ekonomi politikalarının sanayi için vazgeçilmez olduğunu ifade etti. Yapısal reformların hızla hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Eğitim ve sanayi iş birliği

Toplantının devamında Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Nalan Özkurt, merkezin faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı. Ardından toplantının sponsor firması Gerilim Enerji adına Satış ve Pazarlama Müdürü Bora Tutan, firmanın projeleri ve bölgedeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.