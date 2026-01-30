Son Mühür/ Seçil Ünlü - Çiğli Yaka Kent Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde hayata geçirilecek Gençlik Merkezi ve Dini Eğitim Tesisleri projesinde bürokratik süreçler tamamlandı. 2019 yılında başlatılan proje, pandemi nedeniyle zorunlu olarak durdurulmuş, gerekli izinlerin alınmasının ardından yeniden hız kazanmıştı. Çiğli Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin onaylarıyla birlikte çalışmalarda artık kazma vurulması için gün sayılıyor.

Vali Elban’a destek ziyareti

Projeye destek sağlamak amacıyla İzmir Balkan Güçbirliği Platformu tarafından İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’a ziyaret gerçekleştirildi. Platform Başkanı Bahattin Kılıç, Orman Bakanlığı tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilen alanın, önceki İzmir Valilerinden ve mevcut Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ın katkılarıyla bugünkü aşamaya ulaştığını ifade etti.

Ziyarette, Çiğli Yakakent Mahallesi Camii ve Gençlik Merkezi Komisyonu üyeleriyle birlikte proje süreci ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Çok amaçlı bir merkez olarak planlandı

Çiğli Yaka Kent Gençlik Merkezi ve Dini Eğitim Tesisleri bünyesinde;

400 kişilik konferans salonu

Mahalle halkına yönelik taziye ve ikram alanları

Kur’an kursları

Kütüphane

Bilgisayar laboratuvarı

Sosyal ve kültürel etkinlik alanları

Banka ATM’leri

11 bin fidanla oluşturulacak yeşil alanlar

yer alacak. Proje, bölge sakinlerinin sosyal, kültürel ve eğitim ihtiyaçlarına aynı çatı altında yanıt verecek şekilde tasarlandı.

Hayırseverlere destek çağrısı

İzmir Balkan Güçbirliği Platformu Başkanı Bahattin Kılıç, projeye destek olmak isteyen hayırseverlere çağrıda bulundu. Projeye maddi ve manevi katkı sunan tüm hayırseverlere Yakakent Mahallesi Camii Derneği Başkanı Süleyman Türk adına teşekkür edildi.

Projeye destek veren kurumlar

Projeye; İzmir Valiliği, Orman Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Çiğli Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Kaymakamlığı, Çiğli Yaka Kent Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile İzmir Balkan Güçbirliği Platformu destek veriyor.

Ziyarete katılan isimler

Bahattin Kılıç, Süleyman Türk, Naci Karakuş, Halit Oran, Sezgin Özgen, Murat Gökçekaya, Cem Bilgen, Abdullah Ayyıldız, Kenan Şipal, İsmail Efe, Bircan Ahmetoğlu.