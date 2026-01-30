İzmir genelinde gün boyu etkisini sürdüren şiddetli fırtına ve sağanak yağış, özellikle Kemalpaşa ilçesinde ciddi hasara yol açtı. Fırtınanın etkisiyle bazı evlerin çatıları uçtu, iş yerlerinin dış cephe tabelaları yerinden söküldü. Yoğun yağış nedeniyle derelerde taşkınlar meydana geldi.

Yapılan hasar tespit çalışmalarında, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 9 fabrikada çeşitli düzeylerde hasar oluştuğu belirlendi. İlçe genelinde ise 5 konut ve 5 aracın zarar gördüğü tespit edildi.

Afetin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı. İş makineleri ve vidanjörler yardımıyla tıkanan dere yatakları açıldı, cadde ve sokaklarda biriken sel suları pompalarla tahliye edildi.

Vali Elban sahada inceleme yaptı

İzmir Valisi Süleyman Elban, sabah saatlerinde fırtına ve selden en fazla etkilenen Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi ile Ulucak Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Vatandaşlar ve esnafla bir araya gelen Elban, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Elban, dün akşam saat 20.00 sıralarında il genelinde yoğun yağış ve fırtınanın etkili olduğunu belirterek, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde hava olayının kısmi bir alanda hortuma dönüştüğünü ifade etti. Hortum nedeniyle OSB’deki 9 fabrikada çeşitli düzeylerde hasar meydana geldiğini, ayrıca ilçede 5 araç ve 5 konutta zarar tespit edildiğini açıkladı.

298 su baskını, 6 kişi kurtarıldı

Vali Elban, yoğun yağışlar sonucu 298 ev ve iş yerinde su baskını yaşandığını bildirdi. Sel sularına kapılan 4’ü araç içinde, 2’si yaya olmak üzere toplam 6 vatandaşın ekiplerin hızlı müdahalesiyle yara almadan kurtarıldığını söyledi.

Yaşanan afetlerde can kaybı ve yaralanma olmamasının en büyük teselli olduğunu vurgulayan Elban, özellikle hortum nedeniyle Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iş yerlerinde ciddi maddi hasar oluştuğuna dikkat çekti. Sahadaki çalışmaların hem hasar tespiti hem de mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla aralıksız sürdüğünü belirterek tüm kente geçmiş olsun dileklerini iletti.