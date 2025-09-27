Son Mühür- Profesyonel futbol hayatında Wolfsburg, Sporting Lizbon, Eintracht Frankfurt ve Club Brugge gibi kulüplerin formasını terleten Bas Dost, son olarak NEC Nijmegen’de görev yaptı. Kariyeri boyunca attığı gollerle dikkat çeken deneyimli forvet, Hollanda futbolunun da önemli isimleri arasında yer aldı.

Sahada kalp krizi geçirmişti

İki yıl önce NEC Nijmegen forması giyerken AZ Alkmaar maçında kalp krizi geçiren Dost, uzun süre sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı. Yaklaşık iki hafta hastanede tedavi gören futbolcuya yapılan testlerde kalp kası iltihabı teşhisi konuldu. Bu gelişme, kariyerinde ciddi bir dönüm noktası oldu.

Geri dönüş planları yarım kaldı

Başlangıçta 2024/25 sezonunda sahalara dönmeyi hedefleyen Hollandalı oyuncu, beklediği iyileşmenin gerçekleşmemesi nedeniyle zor bir süreç yaşadı. Nisan ayında iltihabın azalmasıyla antrenmanlara başlamasına rağmen, doktorlardan gelen olumsuz rapor geri dönüş ihtimalini ortadan kaldırdı.

“Hayatımla kumar oynamak istemem”

Hollanda basınına konuşan Bas Dost, aldığı kararı şu sözlerle ifade etti:



“Haziran ayında kardiyologdan bir telefon aldım. Antrenman sırasında ‘bir şey’ tespit edildi. O an her şey değişti. ‘Bunu istemiyorum’ diye düşündüm. Hayatınızla kumar oynamak istemezsiniz. İki hafta düşündüm ve sonunda kararımı verdim.”

Futbolu bırakma kararı

Tecrübeli golcü, kariyerine devam etmenin kendi sağlığı açısından büyük risk taşıdığını belirterek futbolu bırakma kararını kamuoyuna açıkladı. Dost’un açıklaması, hem Hollanda’da hem de futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.