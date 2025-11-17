Bölgesel Amatör Lig’de Murgul Belediyespor ile Rize Atletik Spor Kulübü arasında Murgul İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşma, 36. dakikada konuk ekibin Enes Türüt ile bulduğu golle 1-0’a geldi. Gol sonrası devam eden oyunda ilk yarının son anlarında iki takım arasında sözlü tartışma yaşandı.

Devre arası sahası savaş alanına döndü

Hakemin devreyi bitiren düdüğüyle saha içindeki gerginlik kontrolden çıktı. Oyuncular arasında başlayan sözlü atışma tekme ve yumrukların havada uçuştuğu toplu kavgaya dönüştü. Kulüp yöneticileri, özel güvenlik ve polis ekipleri olaylara müdahale etmeye çalışırken saha içinde ciddi bir arbede yaşandı.

Stadyum hoparlörlerinden “Taraftar sahaya girmesin, yabancı madde atılmasın” şeklinde uyarılar yapılırken, polis ekiplerinin müdahalesiyle olaylar güçlükle kontrol altına alındı.

24 kırmızı kart ve tatil kararı

Hakem, saha içindeki şiddetli kavga nedeniyle toplam 24 futbolcuya kırmızı kart gösterdi. İki takım da oyuncu sayısının 7’nin altına düşmesi nedeniyle müsabaka resmen tatil edildi. Olayların ardından birçok futbolcu hastaneye giderek darp raporu aldı ve şikâyetçi oldu.

Murgul Belediyespor’dan özür açıklaması

“Murgul kültürüne yakışmadı”

Ev sahibi kulüp, yaşanan olaylardan sonra yazılı bir açıklama yayımlayarak misafir takımdan ve spor kamuoyundan özür diledi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bugün yaşanan talihsiz olayların, Murgul’un misafirperver kültürüne yakışmadığını üzülerek ifade ediyoruz. Yaşanan görüntüler ilçemizin hoşgörülü yapısıyla bağdaşmamaktadır. Kamera kayıtları ve tüm raporlar yönetimimizce detaylı şekilde incelenecek, TFF’nin alacağı kararlar doğrultusunda gerekli disiplin süreçleri eksiksiz uygulanacaktır.”

Kulüp ayrıca Rize Atletik yöneticilerine olaylar sırasında sergiledikleri sakin tavır nedeniyle teşekkür etti.

“Şiddeti lanetliyoruz”

“Provokasyonla başlayan saldırı toplu darp girişimine dönüştü”

Rize Atletik Spor Kulübü yaptığı açıklamada, ilk yarı sonunda teknik heyetleri ve futbolcularının saldırıya uğradığını belirterek sert ifadeler kullandı:

“Rakip takım teknik direktörü Fatih Kurtoğlu’nun bir oyuncumuza yönelik provokatif tavrı toplu saldırıya dönüşmüş, birçok oyuncumuz darp edilmiştir. Fair-Play’e ihanet eden bu tablo asla kabul edilemez.”

“11 futbolcumuz darp raporu aldı”

Açıklamada, olaylar sonrası 11 futbolcunun darp raporu aldığı belirtilerek şu görüşlere yer verildi:

“Hakem, maçı tatil etmek için sahadaki 5 oyuncumuza kırmızı kart gösterip takımımızı 7 kişinin altına düşürmüştür. Buna karşın saldırının failleri olan rakip takımın aynı duruma düşürülmesine cesaret edilmemiştir. Bu tutum başlı başına bir skandaldır.”

Kulüp ayrıca tepkilerinin Murgul Belediyespor camiasına olmadığını, yöneticilerin olayları yatıştırmak için büyük çaba sarf ettiğini vurguladı.

TFF’nin vereceği karar bekleniyor

Toplu kavganın ardından iki kulübün karşılıklı açıklamaları futbol camiasında geniş yankı uyandırırken, TFF Disiplin Kurulları’nın vereceği karar merakla bekleniyor. Olayın görüntüleri, raporları ve sahadaki geniş çaplı kavga nedeniyle dosyanın ağır yaptırımlar içerebileceği değerlendiriliyor.