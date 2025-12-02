Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir sağlığında üst düzey koltuk savaşı sürüyor. Bayraklı Şehir Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Orhan Gökalp ve yönetici ekibinin 14 aralık tarihinde görev süresi dolarken, boşalan koltuklara oturmak isteyen adayların yarışı tüm hızıyla sürüyor. İzmir Sağlık Müdürlüğü Kamu Hizmetleri Başkanı Dr. Engin Akçar’ın görevi bırakmasıyla da İzmir’in sağlığının iki numarası olmak isteyen doktorlar da yeni bir yarışa girdi.

Bayraklı Şehir Hastanesi Başhekimi Orhan Gökalp Egepol Hastanesi'ne transfer oluyor!

İzmir sağlık kulislerinde Bayraklı Şehir Hastanesi Başhekimi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Orhan Gökalp ve ekibinin görev süreleri aralık ayının ortasında sona eriyor. Gökalp ile birlikte hastane başhekim yardımcıları, hastane müdürleri ve müdür yardımcıları, sağlık bakım hizmetleri müdürü, müdür yardımcılarının da görev süreleri doluyor. Başhekim Gökalp’ın Özel Egepol Hastanelerinde kalp ve damar cerrahisi uzmanı olarak göreve başlayacağı ifade edildi.

Bayraklı Şehir Hastanesi’nin patronu kim olacak?

Gökalp’ın yerine gelecek kişiler arasında; Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Yekta Öncel ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Bülent Çalık’ın isimleri geçiyor. İzmir Sağlık Müdürlüğü Kamu Hizmetleri Başkanlığı için ise İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Enes Toklu ve Kamu Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm.Dr. Halil Murat Karadağ ve Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Akın Karakuyu'nun isimleri geçiyor.