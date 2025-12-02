İzmir'in popüler tatil ve yaşam merkezi Urla ilçesi, geçtiğimiz günlerde akrabalar arasında yaşanan silahlı saldırı olayıyla sarsıldı. 30 Kasım tarihinde Lütfü T. isimli şahsın evine gelerek tabancayla ateş açtığı iddia edilen 3 şüpheli, emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın arka planında ise akrabalar arasındaki maddi anlaşmazlıkların yattığı öğrenildi.

Evinde saldırıya uğradı, yara almadan kurtuldu

Edinilen bilgilere göre, olay 30 Kasım günü Lütfü T.'nin evine gelen bir kişinin, yanındaki tabanca ile doğrudan Lütfü T.'nin ayağını hedef alarak ateş etmesiyle gerçekleşti. Silahlı saldırgan, eylemin ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Şans eseri saldırıdan yara almadan kurtulan Lütfü T., yaşadığı durumu vakit kaybetmeden polis ekiplerine bildirdi ve soruşturma hemen başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtları zanlıları ele verdi

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olayı aydınlatmak için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı bir incelemeye aldı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, saldırı eylemine karışan zanlıların N.A., M.S. ve M.K. olduğu tespit edildi. Hızla belirlenen şüpheliler, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Maddi nedenler gerginliği tetikledi: Üç şüpheli cezaevinde

Gözaltına alınan üç şüphelinin ilk sorgulamasında, saldırının temelinde akrabalık ilişkisi bulunan taraflar arasındaki maddi anlaşmazlıkların olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen N.A., M.S. ve M.K. isimli şüpheliler, mahkemece alınan kararla tutuklanarak cezaevine gönderildi.