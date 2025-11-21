Son Mühür / Erkan Doğan - Sağlık kulislerinde İzmir Sağlık Müdürlüğü’nde görevli üst düzey yöneticilerin özel sektöre geçiş serüvenine Bayraklı Şehir Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Orhan Gökalp’ın da katılacağı konuşuluyor.

İzmir sağlık kulislerinde Bayraklı Şehir Hastanesi Başhekimi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Orhan Gökalp’ın bu ay veya yıl sonunda görevinden ayrılıp özel bir hastanede çalışmaya başlayacağı konuşuluyor. Yerine ise halen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğini yürüten Prof.Dr. Bülent Çalık’ın geleceği konuşuluyor. Çalık Sağlık Bakanlığı tarafından Bayraklı Şehir Hastanesi kurucu başhekimliğinde görevlendirilmiş ancak daha sonra ise Şehir Hastanesi Başhekimliğine Prof.Dr. Gökalp atanmıştı. Gökalp’in bu ay sözleşme süresinin dolacağı ve İzmir'de özel bir hastanede Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı olarak göreve başlayacağı konuşuluyor.

İl Sağlık Müdürü Öztop da özel sektöre transfer olmuştu

Bu yıl İzmir Sağlık Müdürü Dr. Burak Öztop ani bir kararla görevinden istifa ederek Medical Point Sağlık Grubu’nun yeni CEO’su olmuştu. Öztop’un yüksek bir maaşa özel sektöre geçtiği konuşulurken, görev süresi dolan Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Engin Akçar'ın da özel sektöre geçeceği kulislerde en çok konuşulan konuların başında geliyor.

Prof.Dr. Orhan Gökalp kimdir?

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Gökalp, uzmanlık eğitimini Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisinde tamamladı. 2011 yılına kadar Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan Gökalp, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yardımcı Doçentlik görevini yürüttü. 2019’da profesör olan Gökalp, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevinin ardından Bayraklı Şehir Hastanesi’ne başhekim olarak atandı.