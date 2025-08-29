Sağlık Bakanlığı, son günlerde basın ve sosyal medyada gündeme gelen “Randevu Çetesi” iddiaları üzerine yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmadığını vurguladı.

Açıklamada, “Bot yazılımlar ve olağan dışı erişim denemelerine karşı gerekli tüm teknik ve güvenlik tedbirleri sürekli olarak alınmakta ve güncellenmektedir” denildi.

Güvenlik önlemleri çok yönlü uygulanıyor

Bakanlığın “Sağlıklı Çözüm” adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, vatandaşların güvenli şekilde randevu alabilmesi için çok yönlü sistemsel tedbirlerin devrede olduğu belirtildi.

Açıklamada, kullanıcı ve IP bazlı erişim limitleri, CAPTCHA doğrulamaları ve kara listeleme yöntemleri gibi uygulamaların kesintisiz olarak hayata geçirildiği ifade edildi.

Vatandaşlara kritik uyarı

Sağlık Bakanlığı, vatandaşlara kişisel bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmamaları yönünde uyarıda bulundu. Özellikle “ücret karşılığında randevu alma” vaadiyle ortaya çıkan kişi ve gruplara itibar edilmemesi gerektiğinin altı çizildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kıymetli vatandaşlarımız yalnızca resmi uygulamalar ve kanallar üzerinden randevu talebinde bulunmalıdır.

Bakanlığımız, sağlık hizmetlerine güvenli erişim için gerekli tüm tedbirleri uygulamakta ve sürekli geliştirmektedir.”

Randevu sistemi üzerindeki tartışmalar

Son günlerde bazı haberlerde ve sosyal medya paylaşımlarında, MHRS üzerinden usulsüz randevu alındığı ve bunun organize gruplar tarafından gerçekleştirildiği öne sürülmüştü. Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması, bu iddialara doğrudan yanıt niteliği taşıdı.