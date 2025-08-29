İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları, ülke içinde de protestolara neden oldu. Savaş karşıtı bir grup, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in Hod Hasharon’daki evi önünde gösteri düzenledi.

“Gazze’nin işgaline hayır” pankartı

Göstericiler, hükümetin Gazze Şeridi’ni işgal planına tepki göstererek Zamir’e bu sürece karşı çıkma çağrısında bulundu. Protestocular, “Gazze’nin işgaline karşısınız, reddetme zamanı geldi” yazılı pankart açtı. Ayrıca Zamir’in evine kırmızı boya fırlatıldı. Göstericiler, evin önüne atılan kırmızı boyanın, “Gazze’nin işgal edilmesi halinde dökülecek kanı, rehinelerin tehlikeye atılmasını ve masumların ölmesini” sembolize ettiğini açıkladı. Polis olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.

Netanyahu’dan sert tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, protestoyu ve boya saldırısını kınadı. Netanyahu, “İsrail Genelkurmay Başkanı, Hamas’ı yenmek ve tüm rehinelerimizi geri getirmek için ahlaklı ve kararlı bir şekilde çalışıyor. Ona zarar vermeye yönelik her girişim kınanmalıdır” ifadelerini kullandı.