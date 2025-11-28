Son Mühür- Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil’in annesi Nevin Teoman, 14 Kasım’da Fethiye’de yaşadığı talihsiz bir düşme sonucu kalçasını kırmıştı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Teoman’ın durumu bir süre sonra ağırlaşmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

Ambulans uçakla İstanbul’a getirildi

Durumun ciddiyet kazanması üzerine Seren Serengil’in çağrısı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı devreye girmiş, Nevin Teoman ambulans uçakla İstanbul’a nakledilmişti. Tedavisine burada devam edilen Teoman için yakın takip süreci başlatılmıştı.

“Yoğun bakımdan çıktı, yürümeye başladı”

Seren Serengil, annesinin son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada iyi haber verdi. Serengil, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Canım annem yoğun bakımdan çıktı, şükürler olsun. Yavaş yavaş yürütmeye başladılar. Bırakmadı kızını, kalktı ayağa.”