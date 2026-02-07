Manisa Salihli’de dünden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış, günlük yaşamda aksamalara neden oldu. İlçede bazı köprüler zarar görürken, taşan dere ve nehirler tarım alanlarını su altında bıraktı. Sel riski nedeniyle bazı yollar ise geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Yaya köprüsü sel sularına dayanamadı

Yağışların ardından Keli Mahallesi’nde yayaların kullandığı köprü, artan su seviyesine dayanamayarak yıkıldı. Köprünün çökmesi mahallede ulaşımı olumsuz etkilerken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Gediz Nehri taştı, tarım arazileri zarar gördü

Manisa ve Menemen Ovası’nın can damarı olarak bilinen Gediz Nehri’nde su debisi kısa sürede tehlikeli seviyelere yükseldi. Nehrin taşması sonucu çevredeki bağlar ve tarım arazileri sular altında kaldı. Üreticiler, oluşan zararın tespiti için yetkililerden destek bekliyor.

Kurşunlu Çayı köprüyü aştı

Salihli’de Kurşunlu Çayı’nın debisinin hızla artmasıyla birlikte sular, Kurşunlu Köprüsü’nü aşarak çevrede hasara yol açtı. Salihli Belediyesi ekipleri köprü üzerinde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken, piknik alanı mevkisindeki bazı noktalar tedbir amaçlı olarak geçici süreyle kapatıldı.

Salihli-Çelikli yolu ulaşıma kapatıldı

Şiddetli yağışlar, Salihli-Çelikli yolu üzerinde de etkili oldu. Gümüşçayı’nın taşma seviyesine ulaşmasıyla birlikte Hacıbektaşlı Mezarlığı mevkisinde yol tamamen sular altında kaldı. Olası risklere karşı bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik önlemleri alarak yolu ulaşıma kapattı.

Ekipler sahada, tedbirler sürüyor

Yetkililer, yağışların devam edebileceği uyarısında bulunurken vatandaşlardan dere yatakları ve riskli bölgelerden uzak durmaları istendi. İlçe genelinde belediye ve ilgili kurumların sahadaki çalışmaları sürüyor.