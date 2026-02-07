Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Güçlendirici Bakım Modelinin Manisa genelindeki uygulamaları, düzenlenen değerlendirme toplantısında ele alındı. Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ile Manisa Valisi Vahdettin Özkan katıldı.

İl Eylem Planı değerlendirildi

Manisa’da gerçekleştirilen toplantıda, İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitelerinde Güçlendirici Bakım Modeli’nin uygulanmasına yönelik hazırlanan İl Eylem Planı kapsamlı şekilde değerlendirildi. Bugüne kadar yürütülen çalışmalar, saha uygulamaları ve alınan kararlar toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

Kurumlar arası koordinasyon vurgusu

Toplantıda, uygulama sürecinde ihtiyaç duyulması halinde İl Eylem Planı’nda güncellemeler yapılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde karar alındı. Modelin etkinliğinin artırılması için iş birliğinin sürdürülebilir hale getirilmesinin önemine dikkat çekildi.

“Çocukların geleceğini güvence altına alan bir model”

Toplantının açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, korunma ve bakım altındaki çocukların ihtiyaçlarının her geçen gün çeşitlendiğini belirtti. Yenigün, Güçlendirici Bakım Modeli’nin yalnızca mevcut ihtiyaçları değil, çocukların uzun vadeli gelişimlerini de hedeflediğini vurguladı.

Valilikten destek mesajı

Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise çocukların korunması ve topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırılmasının ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Özkan, Güçlendirici Bakım Modeli’nin il genelinde etkin biçimde uygulanması için Valilik olarak gerekli desteğin sürdürüleceğini kaydetti.

Riskler ve ihtiyaçlar çok paydaşlı yaklaşımla ele alınıyor

Toplantıda, korunma ve bakım altındaki çocukların profillerinde son yıllarda yaşanan değişimlere dikkat çekildi. Suça sürüklenme, madde kullanımı, riskli davranışlar ve artan psikososyal destek ihtiyacının, bütüncül ve çok paydaşlı bir müdahale modelini zorunlu kıldığı ifade edildi.

Birçok kurumun sorumlulukları belirlendi

Güçlendirici Bakım Modeli kapsamında; Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Sağlık, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin görev ve sorumlulukları ele alındı. İl düzeyinde hazırlanacak eylem planlarının Valilik koordinasyonunda uygulanacağı ve düzenli olarak izleneceği belirtildi.

Model sunumu yapıldı

Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri Daire Başkanı Gökşen Altınok Duman tarafından Güçlendirici Bakım Modeli’ne ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Toplantı, değerlendirmeler ve görüş alışverişinin ardından sona erdi.