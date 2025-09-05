Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 Eylül Cuma günü için yayımladığı hava durumu tahminlerine göre, İç Ege, Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Adana, Rize ve Bingöl çevrelerinde, ayrıca Artvin ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri seviyesinde seyretmesi bekleniyor.

'Ani su baskını' ve 'fırtına' uyarısı

Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem taşıyor. Ayrıca, Marmara Bölgesi’nde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi beklendiği için yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı da önlem alınması gerekiyor.

Hava kalitesi düşebilir

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Bu nedenle, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor