Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 3 Eylül Çarşamba günü için yaptığı hava durumu tahminine göre, Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar etkili olacak
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu bölgelerinde ise güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği; Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde ise yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak etkili olacağı tahmin ediliyor.
Sağanak yağış uyarısı
Öğle saatlerinden sonra yağışların şiddetini artırarak Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon’un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması beklendiğinden, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önemle tavsiye edilmektedir.
3 Eylül 2025 Hava durumu
MARMARA
- Çanakkale: 33°C – Az bulutlu ve açık
- Edirne: 36°C – Az bulutlu ve açık
- İstanbul: 30°C – Az bulutlu ve açık
- Kırklareli: 33°C – Az bulutlu ve açık
EGE
- Afyonkarahisar: 30°C – Az bulutlu ve açık
- Denizli: 36°C – Az bulutlu ve açık
- İzmir: 36°C – Az bulutlu ve açık
- Muğla: 37°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
- Adana: 34°C – Parçalı ve az bulutlu
- Antalya: 32°C – Az bulutlu ve açık
- Burdur: 35°C – Az bulutlu ve açık
- Hatay: 31°C – Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
- Ankara: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
- Eskişehir: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
- Konya: 30°C – Az bulutlu ve açık
- Nevşehir: 28°C – Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
- Bolu: 27°C – Parçalı ve az bulutlu
- Düzce: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
- Sinop: 30°C – Parçalı, öğle sonrası çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı
- Zonguldak: 26°C – Parçalı, öğle sonrası çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
- Amasya: 32°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Artvin: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Samsun: 28°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Trabzon: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
- Erzurum: 28°C – Parçalı, öğle sonrası çok bulutlu
- Kars: 29°C – Parçalı, öğle sonrası çok bulutlu
- Malatya: 35°C – Parçalı ve az bulutlu
- Van: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
- Diyarbakır: 39°C – Az bulutlu ve açık
- Gaziantep: 38°C – Az bulutlu ve açık
- Mardin: 36°C – Az bulutlu ve açık
- Siirt: 38°C – Az bulutlu ve açık