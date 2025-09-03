Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 3 Eylül Çarşamba günü için yaptığı hava durumu tahminine göre, Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar etkili olacak

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu bölgelerinde ise güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği; Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde ise yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak yağış uyarısı

Öğle saatlerinden sonra yağışların şiddetini artırarak Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon’un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması beklendiğinden, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önemle tavsiye edilmektedir.

3 Eylül 2025 Hava durumu

MARMARA

Çanakkale: 33°C – Az bulutlu ve açık

Edirne: 36°C – Az bulutlu ve açık

İstanbul: 30°C – Az bulutlu ve açık

Kırklareli: 33°C – Az bulutlu ve açık

EGE

Afyonkarahisar: 30°C – Az bulutlu ve açık

Denizli: 36°C – Az bulutlu ve açık

İzmir: 36°C – Az bulutlu ve açık

Muğla: 37°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Adana: 34°C – Parçalı ve az bulutlu

Antalya: 32°C – Az bulutlu ve açık

Burdur: 35°C – Az bulutlu ve açık

Hatay: 31°C – Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara: 30°C – Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 29°C – Parçalı ve az bulutlu

Konya: 30°C – Az bulutlu ve açık

Nevşehir: 28°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Bolu: 27°C – Parçalı ve az bulutlu

Düzce: 30°C – Parçalı ve az bulutlu

Sinop: 30°C – Parçalı, öğle sonrası çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı

Zonguldak: 26°C – Parçalı, öğle sonrası çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya: 32°C – Parçalı ve çok bulutlu

Artvin: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu

Samsun: 28°C – Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum: 28°C – Parçalı, öğle sonrası çok bulutlu

Kars: 29°C – Parçalı, öğle sonrası çok bulutlu

Malatya: 35°C – Parçalı ve az bulutlu

Van: 29°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 39°C – Az bulutlu ve açık

Gaziantep: 38°C – Az bulutlu ve açık

Mardin: 36°C – Az bulutlu ve açık

Siirt: 38°C – Az bulutlu ve açık