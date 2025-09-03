Son Mühür- CHP'de tüm gözlerin 15 Eylül'deki kurultay iptal davasına çevrildiği süreçte sürpriz gelişme İstanbul'da yaşandı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 8 Ekim 2023'de gerçekleştirilen CHP İstanbul il kongresini iptal ederek Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı.

CHP eski Genel Sekreteri ve eski milletvekili Gürsel Tekin'i geçici il başkanı olarak atayan mahkeme 4 kişilik bir çağrı heyetini de görevlendirdi.

Geçtiğimiz yıl şubat ayında CHP'den istifa ettiğini duyuran ancak partiden istifa etmediği ortaya çıkan Gürsel Tekin'in görevi kabul edeceğini duyurmasının ardından CHP lideri Özgür Özel, Tekin'i partiden ihraç etmek için tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderdiklerini açıklamıştı.



Görsünler delegenin iradesini...



MYK'yı olağanüstü toplantıya çağıran Özgür Özel, MYK'da İstanbul il kongresinin yenilenmesi yönünde bir genel merkez kararı alınması için kendilerine öneri geldiğini belirtti.



Halk Tv'ye konuk olan Özel, ''İstanbul'un 196 kurultay delegesinin görevi düşürüldü. Ancak 655 il delegesinin görevi devam ediyor. İl delegelerimiz bize diyorlar ki, yenileyin İstanbul seçimlerini, görsünler delegenin iradesini. Bu hafta görülür her bir delege notere gider, seçim istiyorum. Kongre istiyorum.' der.'' çağrısında bulundu.



Kayyum havasını alır mesajıyla..



Özgür Özel'in çağrısının ardından İstanbul il kongresinin yenilenmesi için harekete geçen ilk delege belli oldu.

Kurultay delegeli düşen ancak il delegesi olarak görevi devam eden Prof. Dr. Tahsin Bakırtaş,

''CHP İstanbul il delegesi olarak özgür irademle İstanbul il seçiminin yenilenmesi talebimi Noter aracılığıyla ileteceğim. Kayyum havasını alır'' mesajı verdi.



CHP parti tüzüğüne göre 655 İstanbul il delegesinin yarıdan bir fazlasının kongrenin yenilenmesi için imza vermesi halinde Gürsel Tekin'in geçici başkan olarak görevlendirildiği İstanbul'da şu anki 655 il delegesiyle yeni bir kongre gerçekleştirilmesi gerekiyor.