Kış aylarında kalorifer ve kombilerin aralıksız çalışması, evlerde hava sirkülasyonunun azalmasına neden oluyor. Bu durum, özellikle mutfak kokularının odalara sinmesi, havanın kuruması ve kapalı alanlarda basık bir ortam oluşmasıyla kendini gösteriyor.

Son günlerde sosyal medyada yeniden popülerlik kazanan “petek üstü sabun” yöntemi, bu sorunlara karşı pratik bir çözüm olarak öne çıkıyor. Yöntem, herhangi bir teknik müdahale gerektirmeden uygulanabiliyor.

Isınan sabun ortama ferah bir etki yayıyor

Kalorifer peteklerinin yaydığı ısı, üzerine yerleştirilen beyaz sabunun içeriğindeki uçucu yağları harekete geçiriyor. Sabun erime noktasına ulaşmadan ısındıkça, ortama hafif ve temiz bir koku yayılıyor. Bu süreçte kimyasal parfümler yerine daha doğal bir temizlik hissi oluşuyor.

Özellikle zeytinyağlı veya lavantalı sabunların tercih edilmesiyle birlikte, yemek ve sigara gibi kalıcı kokuların bastırılmasında belirgin bir etki gözlemleniyor. Kullanımı kolay olan bu yöntem, modern evlerde yeniden uygulanmaya başlandı.

Kuru hava hissinde azalma bildiriliyor

Kalorifer kaynaklı kuru hava, solunum yollarında rahatsızlık hissi oluşturabiliyor. Petek üzerindeki sabun doğrudan nem sağlamasa da, ısınan moleküllerin yaydığı aroma sayesinde havanın sertliği azalıyor. Uygulamanın yapıldığı odalarda nefes almanın daha yumuşak hissedildiği ifade ediliyor.

Bu etkinin özellikle uzun süre kapalı kalan alanlarda daha fark edilir olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar doğal sabun kullanımına dikkat çekiyor

Uzmanlar, yöntemi deneyecek vatandaşlara sabun seçimi konusunda uyarılarda bulunuyor. Sentetik ve yoğun parfüm içeren sabunların sürekli ısıya maruz kalmasının, hassas kişilerde baş ağrısı veya alerjik tepkilere yol açabileciği belirtiliyor.

Bu nedenle geleneksel yöntemlerle üretilmiş, saf beyaz sabunların tercih edilmesi öneriliyor. Uygulamanın doğru ürünle yapıldığında daha sağlıklı sonuçlar verdiği vurgulanıyor.