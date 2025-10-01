Son Mühür - Fenerbahçe’de başkanlık görevine başlayan Sadettin Saran ve ekibi, kulüpteki uyumu sağlamak ve takımın ihtiyaçlarını karşılamak adına vakit kaybetmeden çalışmalara başladı. Yeni yönetimin devre arasında gerçekleştirmeyi planladığı ilk transfer hamlesi netleşti. Göreve gelir gelmez Samandıra’da teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Saran, takımın eksik noktaları için girişimlere başladı. Özellikle forvet hattında yaşanan sakatlıklar ve formsuzluklar nedeniyle, yönetim ara transfer döneminde etkili bir santrforu takıma kazandırmayı planlıyor.

Suudi Arabistan'a sıcak bakmıyor

Takvim’in haberine göre, Başkan Sadettin Saran ile Futbol Direktörü Devin Özek arasında gerçekleştirilen toplantıda transfer planlaması ayrıntılı şekilde masaya yatırıldı. Görüşmede Saran’ın, Suudi Arabistan Ligi’nde oynayan futbolculara sıcak bakmadığını özellikle vurguladığı aktarıldı. Devin Özek’in, Suudi Arabistan dışındaki liglerde görev yapan potansiyel forvet oyuncularından oluşan kapsamlı bir liste hazırlayacağı ve bu listenin kısa süre içinde teknik ekiple paylaşılacağı ifade edildi. Yönetimin hedefi, belirlenen kriterlere uyan futbolcunun devre arası kampına kadar kadroya katılması.

Forvet takviyesi

Forvet transferi planının arkasında genç oyuncu Jhon Duran’ın yaşadığı sakatlık ve En-Nesyri’nin beklenen performansı gösterememesi bulunuyor. Yönetim ile teknik heyet, transfer edilecek futbolcunun “fiziksel olarak güçlü, son vuruşları etkili ve takıma çabuk adapte olabilecek” bir profil taşımasını istiyor. Sadettin Saran yönetiminin ilk transfer hamlesinin forvet hattına yapılacak olması, Fenerbahçe taraftarlarında büyük bir heyecan oluşturdu. Sarı-lacivertli camia, devre arasında kadroya katılacak ismi sabırsızlıkla bekliyor.